½ñ¤±¤Ð¾Þ¶â100Ëü±ß¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¥é¥¸¥ªCM¥³¥ÔーÊç½¸³«»Ï ¡ÖÂè19²ó¥é¥¸¥ª£Ã£Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È～¤ºー¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥É¡×2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÄùÀÚ
Ê¸²½ÊüÁ÷¤¬²»À¼¹¹ð¤Î»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤ÆËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªCM¥³¥Ôー¸øÊç´ë²è¡Ö¥é¥¸¥ªCM¥³¥ó¥Æ¥¹¥È～¤ºー¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢CM¥³¥Ôー¤ÎÊç½¸¤ò10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£
Ê¸²½ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªCM¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢1984Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Á°¿È¤Î¡Ö¥é¥¸¥ªCM¥³¥ÔーÂç²ñ¡×»þÂå¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È·¿²»À¼¹¹ð¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹¹ð¶È³¦¤Ç¤â¾ï¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤äÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥é¥¸¥ª³¦¤ÎÌ¾Êª´ë²è¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÂç´ë²è¤À¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÂè18²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡Ö»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥ÈÉÔÆ°»º¡×¡£¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ª¾î¤µ¤ó¤òËÍ¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°Õ³°¤Ê·Á¤Ç¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ç¡¢¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Î¤Ê¤«¤¸¤Þ¤·¤ó¤ä¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¹¹ðÅª¤Ë¤â¤½¤Î¸å¤Á¤ã¤ó¤È¾¦ÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢µ»½Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×¡Ö¿Í¤ò¼æ¤¹þ¤àÉ½¸½¤È¡¢ÀÄÆó¥×¥í¤µ¤ó¤ÎÇ®±é¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥Ôー¤Î¹½Â¤¤¬¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡Ø¥é¥¸¥ªCM¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÏÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¡¦ACC¾Þ¤Ê¤ÉÍÎÏ¤Ê¹¹ð¾Þ¤òÂ¿¤¯¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÂè19²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï10¼Ò¤Î¶¨»¿¼Ò¤¬·èÄê¡£
³Æ¼Ò¤«¤é¤Î²ÝÂê¤Ë´ð¤Å¤¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÌä¤ï¤º°ìÈÌ¤«¤é20ÉÃ¤Î¥é¥¸¥ªCM¥³¥Ôー¤òÊç½¸¤·¡¢°ìÎ®¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿³ºº°÷¤È°ìÈÌ¥ê¥¹¥Êー¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê(¾Þ¶â100Ëü±ß)¤Û¤«³Æ¾Þ¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Î¡ØÂè18²ó¥é¥¸¥ªCM¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¤Ï21,106·ï¤Î±þÊçºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
º¸¤«¤é¡Ë¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡¢¤Ê¤«¤¸¤Þ¤·¤ó¤ä¡¢Ã«»³²í·×
º£Ç¯¤Î¥³¥Ôー¤ÎÊç½¸¤Ï2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤¬Äù¤áÀÚ¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âè°ì¼¡¡¦Æó¼¡¿³ºº¤ò·Ð¤Æ³Æ¶¨»¿¼Ò3ºîÉÊ¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤ÏÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤¿¤â¤Î¤ò¿³ºº¤¹¤ë¸ø³«Ï¿²»·Á¼°¤òÍ½Äê¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ê·ó¿³ºº°÷¡Ë¤Ë¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡¢¿³ºº°÷¤ËCM¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¤Ê¤«¤¸¤Þ¤·¤ó¤ä¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¤ÎÃ«»³²í·×¤Î¤Û¤«¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¿³ºº°÷¤È°ìÈÌ¥ê¥¹¥Êー¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ä¥ê¥¹¥ÊーÂç¾Þ¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ê¢¨³«ºÅ»þ´ü¤ä¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï2026Ç¯3·î¤ËÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡Ú¡ÖÂè19²ó¥é¥¸¥ª£Ã£Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È～¤ºー¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥É¡×³µÍ×¡Û
¢£Êç½¸ºîÉÊ ¡§¡¡¶¨»¿¹¹ð¼ç¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¤È¤Å¤¯20ÉÃ¤Î¥é¥¸¥ªCMÍÑ¥³¥Ôー
¢£±þÊç»ñ³Ê¡¡¡§¡¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìä¤ï¤º
¢£±þÊç´ü´Ö¡¡¡§¡¡2025Ç¯10·î20Æü～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê¢¨¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×Í¸ú¡Ë
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡¡§¡¡https://www.joqr.co.jp/audioad_awards/¡¡¢¨ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤¢¤ê
¢£¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£·ó¿³ºº°÷¡¡¡§¡¡¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó
¢£¿³ºº°÷¡¡¡§¡¡¤Ê¤«¤¸¤Þ¤·¤ó¤ä¡¢Ã«»³²í·×¡¡¤Û¤«
¢£¾Þ¶â ¡¡¡§¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê1ËÜ¡Ë 100Ëü±ß¡¿½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê1ËÜ¡Ë 10Ëü±ß¡¿¥ê¥¹¥ÊーÂç¾Þ¡Ê1ËÜ¡Ë 10Ëü±ß¡¡¤Û¤«
¢£È¯É½¡¡¡§¡ÖÂè19²ó¥é¥¸¥ªCM¥³¥ó¥Æ¥¹¥È～¤ºー¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥É¡×Æâ
¢¨2026Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê·èÄê¸ø³«Ï¿²»¤ò³«ºÅ¡£3·î¤ËÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷Í½Äê