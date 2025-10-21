小嶋陽菜が自身のInstagramを更新し、休日のプライベートショットを公開した。

【写真】“涼宮ハルヒ”Tシャツをデニムにインしたコーデの小嶋陽菜

■小嶋陽菜が“涼宮ハルヒ”Tシャツでラーメン店へ！

「休日はラーメンですね」というコメントとともに投稿されたのは、白Tシャツを裾にスリットの入ったデニムパンツにインし、ショート丈のグレージャケットを羽織った私服ショット（1～3枚目）。

「古着のキャラTeeをプレゼントでもらって着てみたんだけど、可愛くてはまりそう」と綴っている通り、Tシャツにはアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の“涼宮ハルヒ”が描かれている。

さらに人気ラーメンチェーン『ラーメン山岡家』を訪れ、おいしそうに食べる様子を収めた動画（5枚目）も公開。

SNSでは「ハルヒだ！」「ハルヒTシャツ似合っててかわいいです」「SOS団なの？」「脚長い！」「おしゃれに着こなしててさすが」「ラーメンおいしそう」「山岡家行きたくなりました」といった声が寄せられている。

■Xにも別ショットを投稿。ラーメン店を背にポーズ

なお、Xでは別ショットも公開されているので、こちらもぜひチェックしよう。