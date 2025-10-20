＜最新号＞ドライバー2025年12月号が発売。カローラクロスGRスポーツ、プレリュード／フェアレディＺ、ポルシェ911GTS、リーフ、Ｎワンe:、ソルテラ、ヒョンデ インスタークロス、ミニ JCWエースマンＥ、クロスビー、アクア、冬タイヤ型録ほか＜10月20日＞
2025年10月20日、「ドライバー2025年12月号」が発売となりました。
ドライバーは、旬のクルマ情報を、詳しくわかりやすく、そして楽しくお届けする総合クルマ雑誌です。
総力特集
ガソリン馬鹿に塗る薬
しれっと寝返るもよし、拒絶し続けるのも結構。
初代プリウスが発売された1997年当時、ポルシェ911にハイブリッドが積まれるなんて想像できただろうか。2010年の日産リーフ登場から、バッテリーEVはどれだけ普及しただろう。もし「自分にはまだ早い」と思っているのなら、それは潜在的に期待している表れ。時は今、なのかも？
すばらしき正解
トヨタ カローラ クロス GRスポーツ 試乗
トヨタのGRブランドにおけるGRスポーツと言って「あの三角形の下層ね」と思った読者は、新車検定中級者。“GR”を頂点とした例のピラミッド。立ち上がり当初は“なんちゃって”的にも感じられたが、近年、走りのレベルはグンと上昇。その中核となりうるのが、このカローラ クロスのスポーツだ。
違うのは百も承知で
ホンダ プレリュード × 日産 フェアレディＺ 比較試乗
昭和からこの2台を知るクルマ好きには「違うだろ」と思われるかもしれない。事実、Ｚをライバル視する向きに、ネット界隈では「本格スポーツカーに失礼だ」なんて批判的な声も散見される。実際に乗り味はまったく違うのだろう。でもそれでいい。これだけ絵になれば。
豪雨でさえも
ポルシェ 911カレラGTS 試乗
戸田レポーターだけでなく、編集担当もPEC（ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京）に来るのは初めて。そして今回の取材対象は、ポルシェ911初の電動化モデルとなる「Ｔハイブリッド」搭載車だ。コックピットに収まり、インストラクターからレクチャーを受ける表情からも緊張感が伝わる。シャレにならない雨……。空に笑われているようだ。
真価が問われる3代目、よほどじゃなけりゃ
日産 リーフ プロトタイプ試乗
初代は「未来のクルマってこんななのかも？」と思わせてくれた功労車。いわばきっかけだ。2代目は性能こそ向上したものの、どこか制約が感じられ、正直パッとしなかった。世界初の量産電気自動車（BEV）として世に送り出されてから15年。そのパイオニアが3代目として刷新。積み重ねた知見と経験をフル活用したというその出来は？
ふだん使い上等
ホンダ Ｎワン e: 試乗
これまで独走状態の日産サクラに「待った！」……というより「待ってよぉ～」といった様相で仲間入り？した軽乗用バッテリーEV 。先達よりWLTC値で115kmも長く走れ、Ｎシリーズ由来の高効率パッケージも確かなアドバンテージ。乗り味にも期待できそうだ！
予想以上に本気だった！
スバル ソルテラ プロトタイプ試乗
本誌読者ならご存じだろうが、スバルは次世代のスポーツエンジン × 4WDを開発するべく、スーパー耐久に参戦している。その一方で、力を入れているのがEVだ。その第一弾として2022年にデビューしたのがソルテラ。トヨタbZ4Xの兄弟車ではあるが、どちらも登場当時からさまざまな問題にさらされ、これまで何度も改良を行ってきた。しかし今回のアップデートはもうフルモデルチェンジ級。10月末とウワサされる改良版の正式発表を前に実車に触れる……だけでなく、試乗までできたのだ！
道具感マシッソヨ！
ヒョンデ インスター クロス 試乗
本国では「キャスパー・エレクトリック」を名乗り、韓国版の軽自動車といえる“キョンチャ”（軽車）に属する小型バッテリーEV 。そのインスターにアウトドア風味を加えたクロスが仲間入り。あらためて乗っても、これがいい感じ！
