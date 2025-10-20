YouTubeは、テレビの大画面で楽しむ特別企画「YouTube おちゃのまスペシャル」を2025年11月1日（土）から11月14日（金）まで開催することを発表した。かつて家族がテレビの前に集まってゴールデンタイムを楽しんでいたように、YouTubeを通じて家族や友人と一緒に過ごす特別な時間を提供する企画だ。

プライムタイムリレーで毎晩21時に撮り下ろしコンテンツをプレミア公開

この企画の目玉となるのが「プライムタイムリレー」。エンタメ、音楽、ドラマといった人気ジャンルのトップクリエイターたちが参加し、期間中の毎晩21時に、この企画のためだけに撮り下ろされた長尺コンテンツをプレミア公開する。

参加クリエイター・チャンネルの豪華ラインアップには、以下が名を連ねている：

11/1（土）: よにのちゃんねる

11/2（日）: さしはらちゃんねる

11/3（月）: 孤独のグルメ 公式チャンネル［テレ東］

11/4（火）: 杏/anne TOKYO

11/5（水）: 日向坂ちゃんねる

11/6（木）: 乃木坂配信中

11/7（金）: SixTONES

11/8（土）: アンタッチャブルの早速行ってみた

11/9（日）: QuizKnock

11/10（月）: かまいたちチャンネル

11/11（火）: 佐藤 健 / Satoh Takeru

11/12（水）: LAPONE ENTERTAINMENT Official YouTube

11/13（木）: Travis Japan

11/14（金）: NAOMI CLUB

クリエイターからの熱いメッセージ

よにのちゃんねるは「皆様、こんばんは♪よにのちゃんねるです!!!!なんと、今回『YouTube おちゃのまスペシャル』に参加させていただくことになりました。ありがとうございます。初めて『よにのちゃんねる』を見るという方もいらっしゃるかもしれません。ゆるゆるとやっておりますwww ので、少しでも興味を持ってもらえたら幸いです。という事で、今回の動画もお楽しみください♪（テレビの画面でも楽しんでいただけるのだろうか…）よろしくお願いいたします」とユーモアを交えつつ、初見の視聴者にも楽しんでもらえるようなコメントを寄せている。

また、乃木坂配信中からは梅澤美波さんがコメントを寄せ、「このたび、乃木坂46が『YouTube おちゃのまスペシャル』に参加させていただくことになりました。テレビでYouTubeをご覧の皆さまに、笑顔になっていただけるようなひとときをお届けできれば幸いです。乃木坂46の公式チャンネルでは、冠番組『乃木坂工事中』をはじめ、メンバーがさまざまなことを楽しむ動画を毎週お届けしています。YouTubeを通して、素のいろんな表情を見せる私たちを、ぜひ、テレビでご覧ください！」と、企画参加への思いを語っている。

自宅のリビングがエンタメ空間に

「YouTube おちゃのまスペシャル」は、スマートフォンでの視聴が主流となったYouTubeを、あえてテレビの大画面で家族や友人と一緒に楽しむことをコンセプトとしている。YouTubeでしか体験できない特別なコンテンツを、かつてのゴールデンタイムのように、みんなで囲んで楽しむ新しいエンタメ体験を提案する。

全てのラインアップの確認や、お気に入りのプレミア公開のリマインダー設定は、公式のYouTube おちゃのまスペシャル再生リストから可能だ。

11月1日（土）からの2週間、毎晩21時に家族でリビングに集まって、新しい形のゴールデンタイムを楽しんでみてはいかがだろうか。