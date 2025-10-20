Photo: Adobe Stock

「はい、論破！」に
イラっとする

　小中学生の保護者に「子どもの気になる言葉」についてアンケートを取った際、「うざい」「きもい」などの言葉のほかに「子どもに論破されて腹が立つ」という親御さんが一定数いることがわかった。

　おそらく、本当に議論をして論破されたわけではなく、「はい、論破」という子どもの態度に腹を立てているのだろう。何より、ショックなのだ。

　悲しいかなありありと想像できる。小学校高学年くらいから口が達者になってきたわが子に、言葉で言い負かされたかたちになって傷つき悲しんでいる親御さんたちの姿が。5年生の息子を持つ私にとって、明日は我が身だ。

　もちろんこれは、子どもがそれだけ論理的に話を組み立てられるようになっている証でもある。

「成長したなぁ」と感激しつつ「論破されてあげる」というのも、悪いことではないだろう。一枚上手の振る舞いだ。

　とはいえ、「人を論破してやろうという態度はどうかと思うよ」とは伝えたい。相手を言い負かせば一瞬は気分がいいかもしれないが、相手からは良く思われず、結果的に失うものが多くなることもある。

一流は「だまされてあげる」

人生は「気分」が10割』の中には、「論破するより、だまされてあげる」という項目がある。

　ちょっとおかしなところがあってもスルーしてあげる。ウソだと見抜いていても、だまされたフリをしてあげる。

　指摘したり正論で追い詰めたりすれば、相手が恥ずかしい思いをしてひどく傷つくかもしれないし、関係が悪くなるかもしれない。

　だから、こういう一枚上手な振る舞いが必要なときもあるということだ。

　特に、相手が今後もずっと付き合って行く人である場合はよく考えよう。相手を論破してほんの一瞬の快感を得るなんて行動は、目先のことしか見えていない人間のやることだ。
　疲れるのは自分のほうで、ケンカしてイヤな気持ちのまま一日を過ごすことになるのなら、ちょっとくらいがまんして目をつぶってやるほうがマシだ。
――『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（p.159）

　ただし、と続く。

　ただし、何度も見逃してやってはダメ。相手が味をしめて調子に乗るようなら口論になっても致し方なし。きちんと指摘し、意見を戦わせることも必要だ。
――『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（p.159）

　こちらも頭の片隅に置いておきたい。

