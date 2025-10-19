DAY1：2026年1月17日（土）開場 16：30 / 配信開始 17：30 / 開演 18：00

DAY2：2026年1月18日（日）開場 15：30 / 配信開始 16：30 / 開演 17：00

＠Kアリーナ横浜（〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2−14）

出演：兎田ぺこら / 不知火フレア / 白銀ノエル / 宝鐘マリン

■SS席：14,000円（税込）

■バルコニー席：14,000円（税込）

■S席：12,000円（税込）

■A席：9,500円（税込）

■B席：8,300円（税込）

●1次先行（hololive FANCLUB先行 / 抽選）

・受付期間：2025年10月19日（日）21：00 〜 2025年10月29日（水）23：59

・当選確認期間・入金期間：2025年11月5日（水）15：00 〜 2025年11月9日（日）23：00

・お申し込み（hololive FANCLUB先行）：https://hololive-fc.hololivepro.com/posts/eventlive

※本先行受付は抽選受付となります。

※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。

※お申し込みには、hololive FANCLUBへの入会が必要となります。

●2次先行（ローチケ / 抽選）

・受付期間：2025年11月13日（木）21：00 〜 2025年11月23日（日）23：59

・当選確認期間・入金期間：2025年11月28日（金）15：00 〜 2025年12月1日（月）23：00

※本先行受付は抽選受付となります。

※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。

●一般販売（ローチケ）

・受付期間・発券開始：2025年12月14日（日）12：00 〜

※入金時（決済時）チケット1枚につき、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。

■配信チケット2公演通し券（ABEMA、SPWN、ZAIKO）：12,000円（税込）

■配信チケット単日券（ABEMA、SPWN、ZAIKO）：6,500円（税込）

ABEMAチケット購入

●日本

Day1：https://abema.tv/live-event/5ebe265f-0199-47e7-a960-20b1755c6c42

Day2：https://abema.tv/live-event/cef54c96-fa9a-47b0-93d7-04d5fce7af36

●海外

Day1：https://www.abema-global.com/lives/iRr4Bqmk44U44qyNF9QChY

Day2：https://www.abema-global.com/lives/mVD8kwXwbU5JcHzSQCAtoi

SPWNチケット購入

●日本：https://spwn.jp/events/evt_26011701-jpholo3rdgenlive

●海外：https://spwn.jp/events/evt_26011702-engholo3rdgenlive

ZAIKOチケット購入

●日本・海外共通：https://hololive-production.zaiko.io/item/376079

・受付期間：2025年10月19日（日）21：00 〜 2026年2月18日（水）20：00

※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、2026年2月18日（水）23：59 まで何度でもご視聴いただけます。

※2026年2月18日（水）23：59 を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。

※ABEMAではスクリーンショットができませんので、あらかじめご了承ください。

※ABEMAにて海外販売チケットを購入時、別途手数料として1,200円が発生いたします。

※ABEMAのブラウザにて本チケット購入時、別途手数料として220円が発生いたします。

※ABEMAアプリより本チケットを購入する場合、単日券では1,200円、2公演通し券では2,400円の手数料が別途発生いたします。

※SPOWN、ZAIKOにて本チケットの購入時、別途手数料として220円が発生いたします。