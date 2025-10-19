兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン、1st EPリリースとともに、2026年1月17日＆18日にKアリーナ横浜でライブ決定
兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリンという「ホロライブ」所属の3期生の4名が集結したEP『#きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜』が発売決定となり、あわせて2026年1月17日（土）＆18日（日）にKアリーナ横浜にて＜hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜＞の開催が発表された。
EP『#きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜』は、「私たち、超♥アイドル！」をキャッチコピーに、彼女たちが持つ様々なポテンシャルの中でもアイドルとしての魅力をプッシュした作品で、2024年3月にリリースされている先行配信作「REALITY FANTASY」のほか、テンションMAX笑顔全開で飛び跳ねる「よくばり電脳ガール」など全5曲が収録されている。
EP『#きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜』
HOLOEC-053 6,600円（税込）
※特製収納パッケージ
CD限定封入特典
・チェキ風カード（複製サイン入り）1枚（全5種ランダム ※数量限定ランダムでメンバーの直筆サイン入り）
・A3歌詞ポスター（3つ折り）
・ジャケットイラストA6アクリルパネル
1.よくばり電脳ガール
作詞：Medansy（TRIFRONTIER）
作曲：Medansy（TRIFRONTIER）
編曲：宮内椋太（TRIFRONTIER）
配信：https://cover.lnk.to/JEIk4j
2.きゅる☆ちあ
作詞：新海雅代
作曲：折倉俊則, 新海雅代
編曲：折倉俊則
3.あいあいあいあい♡あいらぶゆー
作詞：山本玲史
作曲：山本玲史
編曲：山本玲史
4.3tay on, 3tay together
作詞：宮崎まゆ（SUPA LOVE）
作曲：宮崎まゆ（SUPA LOVE）
編曲：高橋修平（SUPA LOVE）
5.REALITY FANTASY
作詞：山崎真吾
作曲：山崎真吾
編曲：山崎真吾
販売 https://shop.hololivepro.com/products/hololive3rdgen_1step_operationheartfulcuties
＜hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜＞
DAY1：2026年1月17日（土）開場 16：30 / 配信開始 17：30 / 開演 18：00
DAY2：2026年1月18日（日）開場 15：30 / 配信開始 16：30 / 開演 17：00
＠Kアリーナ横浜（〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2−14）
出演：兎田ぺこら / 不知火フレア / 白銀ノエル / 宝鐘マリン
■SS席：14,000円（税込）
■バルコニー席：14,000円（税込）
■S席：12,000円（税込）
■A席：9,500円（税込）
■B席：8,300円（税込）
●1次先行（hololive FANCLUB先行 / 抽選）
・受付期間：2025年10月19日（日）21：00 〜 2025年10月29日（水）23：59
・当選確認期間・入金期間：2025年11月5日（水）15：00 〜 2025年11月9日（日）23：00
・お申し込み（hololive FANCLUB先行）：https://hololive-fc.hololivepro.com/posts/eventlive
※本先行受付は抽選受付となります。
※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。
※お1人様2枚までお申し込み可能です。
※チケット氏名印字あり。
※お申し込みには、hololive FANCLUBへの入会が必要となります。
●2次先行（ローチケ / 抽選）
・受付期間：2025年11月13日（木）21：00 〜 2025年11月23日（日）23：59
・当選確認期間・入金期間：2025年11月28日（金）15：00 〜 2025年12月1日（月）23：00
※本先行受付は抽選受付となります。
※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。
※お1人様2枚までお申し込み可能です。
※チケット氏名印字あり。
●一般販売（ローチケ）
・受付期間・発券開始：2025年12月14日（日）12：00 〜
※入金時（決済時）チケット1枚につき、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。
※お1人様2枚までお申し込み可能です。
※チケット氏名印字あり。
■配信チケット2公演通し券（ABEMA、SPWN、ZAIKO）：12,000円（税込）
■配信チケット単日券（ABEMA、SPWN、ZAIKO）：6,500円（税込）
ABEMAチケット購入
●日本
Day1：https://abema.tv/live-event/5ebe265f-0199-47e7-a960-20b1755c6c42
Day2：https://abema.tv/live-event/cef54c96-fa9a-47b0-93d7-04d5fce7af36
●海外
Day1：https://www.abema-global.com/lives/iRr4Bqmk44U44qyNF9QChY
Day2：https://www.abema-global.com/lives/mVD8kwXwbU5JcHzSQCAtoi
SPWNチケット購入
●日本：https://spwn.jp/events/evt_26011701-jpholo3rdgenlive
●海外：https://spwn.jp/events/evt_26011702-engholo3rdgenlive
ZAIKOチケット購入
●日本・海外共通：https://hololive-production.zaiko.io/item/376079
・受付期間：2025年10月19日（日）21：00 〜 2026年2月18日（水）20：00
※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、2026年2月18日（水）23：59 まで何度でもご視聴いただけます。
※2026年2月18日（水）23：59 を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。
※ABEMAではスクリーンショットができませんので、あらかじめご了承ください。
※ABEMAにて海外販売チケットを購入時、別途手数料として1,200円が発生いたします。
※ABEMAのブラウザにて本チケット購入時、別途手数料として220円が発生いたします。
※ABEMAアプリより本チケットを購入する場合、単日券では1,200円、2公演通し券では2,400円の手数料が別途発生いたします。
※SPOWN、ZAIKOにて本チケットの購入時、別途手数料として220円が発生いたします。
◆特設サイト