＜よくある質問＞オートロック付きマンションの場合、荷物の置き配は利用できるの？
在宅・不在にかかわらず指定した場所に荷物を置いていってもらえる「置き配」。対面での受け取りをしなくていいことや、再配達のリスクが軽減することから、受け取る側も配送業者側もありがたいサービスとして利用する方も多そうですね。今回はその置き配についての質問が寄せられました。
『オートロックのマンションで置き配ってできませんよね？』
言われてみれば……と思わず口にしてしまいそうなこの質問。置き配と言えば玄関のドア前が候補のひとつとなりますよね。もちろん、他の指定場所を指示することも可能ですが、オートロックの場合はどうなるのでしょう。詳しいママたち、教えてくださ〜い！
『うちのマンションは大規模マンションでダブルオートロックです。でもほとんどの人がお仕事をされているみたいだから、宅配も置き配が多いですよ』
実際にオートロック式のマンションにお住まいのママから、オートロック式でも置き配指定を指示することは可能だという声が寄せられました。これは実際に置き配されている荷物を見たという体験談なのかもしれませんね。しかしこの場合、荷物はどこへ置いてもらえるように指示すればいいのでしょう。筆者が聞いた話では、在宅時はインターホン越しにオートロックを解錠してもらい、部屋の前に置き配してもらうケースが多いそうです。しかしこれも不在時となるとオートロックを解錠できないため、持ち帰りになるケースがあるとのこと。オートロック式のマンションには、他になにか暗黙の了解なルールでもあるのでしょうか。
置き配の強い味方“宅配ボックス”
『宅配ボックスがあります』
『なにか大型荷物の入る郵便受けみたいなのがついているマンション多いよね。そこへ入れるのではないかな』
マンションのエントランスなどにある郵便受けの近くに、タイプが異なる郵便受けのようなものが設置されているのを見かけたことはありませんか？ これが「宅配ボックス」と呼ばれるものです。置き配指定の場所一覧に「宅配ボックス」の選択肢があれば、オートロック式のマンションの場合や、オートロック式でなくても宅配ボックスのある住居にお住まいの場合は指定が可能です。
『マンションの性質によってまちまちだけど、宅配ロッカー完備でもロッカーにすべて荷物が入っていて配達できなかったってパターンもある。だから可能なら営業所留めやコンビニ留めにしたほうが無難です』
オートロック式住居で置き配希望の場合の強い味方“宅配ボックス”ですが、設置されている数に限りがあるため、配送業者さんが持参した荷物を入れられず、結局再配達になるケースも珍しくないそうです。筆者が聞いた話では、すぐに荷物を出さない人も多いらしく、なぜか常にいっぱいになっているなんてケースも。せっかくの便利なシステムですから、住民みんなが気持ちよく使えればいいのですが、なかなかそうはいかないのかもしれませんね。
業者用の入り口があるマンションなら問題なし
『うちは宅配業者やデリバリーなどは警備室に届け出て、業者ルートから入ってエレベーターも裏のエレベーターを利用するシステム。だから玄関前へ置き配指定している人もいる』
『オートロックつきのタワマンのような大規模マンションで、業者が一戸一戸オートロックの外でインターホンを押すのは非現実的。そのために住民用とは別に業者口がある』
入居者数がかなり多いマンションともなると、ママの声にあるように、配送するすべての部屋のインターホンを押して確認してというやり方は非効率ですよね。配送員さんも大量の荷物を届けないといけませんし、時間の制約もあるわけですから。そのような場合に使用されるものが「業者専用入り口」だそう。マンションによって呼び名は異なるかもしれませんが、読んで字のごとく、許可された業者のみが出入りできるルートです。マンションによっては専用エレベーターなどもあるのだそう。
オートロックのすり抜けで来ていたら怖いけれど
『勝手に玄関前に置かれていたことがあった。他の部屋へ届けに行ったついでに置いていったっぽい』
『以前、ネットで注文したものを玄関前の置き配指定にしたまま外出しちゃったことがあって。なのに帰宅したらオートロックなのに自宅玄関の前に置かれていたことがある。多分管理人さんに開けてもらったのだろうとは思うけど、気持ちのいいものではないよね』
防犯効果が高いイメージのあるオートロック式マンションですが、実際は住民のほうが入るときにするりと関係ない人が入り込んでしまうことも珍しくないようです。業者さんも悪気はないのかもしれませんが、問題なく荷物が受け取れたとしても、少しモヤモヤしそうですね。配達を終わらせないと業務を終えられないことは十分理解できますが、簡単にすり抜けて自宅前にまで来られてしまうと、住んでいる人たちにとってはあまり気持ちのいいものではなさそうです。
マンションの管理会社に確認しよう
オートロック式マンションで、荷物の置き配は可能なのか。このような質問を寄せてくれた投稿者さんは、もしかするとこれからオートロック式マンションに住み替えを考えているのかもしれませんね。その前に確認してみたかったふとした疑問は解決できそうでしょうか。さまざまなママたちの声があるなか、「住んでいるマンションによってルールが異なる」という声もありました。ですから、もしこれからオートロック式のマンションに引っ越されるのであれば、事前に管理会社に確認しておくとよさそうですね。