¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¡Ö¶âÈ±¡ßÀÖ¥Ë¥Ã¥ÈºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¡×¤ÎÀ¼¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤éÈþµÓ¥¹¥é¥ê
¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢Çò¤Î¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ä¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëµÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¶âÈ±»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÀÖ¡ß¶âÈ±¤¬ºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
