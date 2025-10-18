【明治安田J1リーグ】サンフレッチェ広島 0−0 FC東京（日本時間10月17日／エディオンピースウイング広島）

【映像】足を抉ったアフタースライディング

FC東京のMF東慶悟が危険なタックルを見舞ってしまった。球際の攻防でアフタースライディングがサンフレッチェ広島のMF加藤陸次樹の足にヒット。このプレーにファンからさまざまな意見が寄せられている。

FC東京は10月17日、明治安田J1リーグ第34節で広島と敵地で対戦した。ダブルボランチの一角としてスタメン出場した東は、ゴールレスで迎えた15分、球際の攻防で危ないプレーを見せた。

センターサークル内で東からのパスを受けたFW佐藤恵允がボールをこぼしてしまう。これに加藤が素早く反応して回収しようとしたところへ、東がスライディングで阻んだ。しかしこのチャレンジはアフターで加藤の足元に入ってしまい、最終的には加藤の右足を蹴ってしまう形になった。

このプレーに対して、池内明彦主審はイエローカードを提示。実況の江本一真氏は「厳しいコンタクトになりました。譲れない部分ではありますが、かなり激しくいきました」といえば、解説の山岸智氏も「後ろからのチャージだったのでね」と同調している。

ファンたちはSNS上で「これはえぐい」「やりすぎやろ」「やりやがった」「無駄にいってカード貰うプレー」「レッドやろ？」「これは赤だろ」「赤だせ赤」と言った声が上がる。また、FC東京のファンからは「一瞬だけ冷静になって欲しかったなー」「そこまでいく必要があったのかな？」「これで次節出られない。そう考えると無駄なファウルと言われても仕方ないな」と残念に思う声が多く見られた。

なお、試合はFC東京が13本のシュートを浴びながらも広島の攻撃をシャットアウト。ゴールレスで勝ち点1を分け合っている。

