映画『国宝』業界人たちの【評価が低すぎるワケ】…国内実写映画の興行収入トップも目前！歴史に残る空前の大ヒットも

興行収入158億円超えの裏で、業界人たちからは酷評が相次ぐ

端正なルックスが売りの人気俳優・吉沢亮が主演を務め、若手随一のオーラを放つ横浜流星が共演する映画『国宝』。

吉田修一の小説を原作とした作品で、歌舞伎の世界を舞台に、極道の息子として生まれた主人公・喜久雄（吉沢亮）と歌舞伎界の御曹司・俊介（横浜流星）がライバルとして芸を磨きながら、人間国宝を目指す激動の人生を描いた超大作だ。

そんな同作は、公開直後から多くの観客動員を集め、SNSでは「俳優陣の気迫ある演技に惹きこまれた」「今年イチ泣いた！」「3時間があっという間すぎた」「邦画史上最高の作品でした」といった絶賛の声が飛び交っている。

興行収入は162億円を超え、観客動員数も1150万人（10月13日時点）を突破。日本映画（アニメ除く）では『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』に次ぐ歴代２位に躍り出る前代未聞の大ヒットとなっている。

当初はシニア層の観客が中心だったが、前述したようなSNSでの口コミにより幅広い層に人気が広がっていき、本家・アメリカの『アカデミー賞・国際長編映画賞』の日本代表にも選出されるなど、社会現象となっている。

しかしながら、そんな熱狂の渦を冷めた目で眺めている業界人たちも多い。映画業界の関係者やプロデューサー、脚本家たちである。

原作の魅力が消えた映画

「興行的には間違いなく大成功だが、映画としての出来は“微妙”と言わざるを得ない」

「原作の魂を抜き取ってしまっている駄作」

「良くも悪くも、吉沢亮と横浜流星の美しさだけを見る映画」

大ヒットとは裏腹に、業界内ではこのような酷評が聞こえている。彼らがそこまで辛辣な意見や感想を述べるのはなぜなのか？ 業界人たちの生の声を聞いた。

国内の映画配給会社に勤務する30代の男性プロデューサー・A氏はこう嘆く。

「原作ファンだった身からすると、映画に落とし込む過程で膨大なストーリーを大胆に削りすぎた点が許せませんでした。吉田修一さんの小説『国宝』は上下巻800ページを超える大作で、歌舞伎界の内情や時代の変化、複雑な人間関係を重層的に描き出している。しかし映画では、その大部分が省略されている。原作どおりに歌舞伎界の厳しさや時代背景をもっと忠実に描いてほしかった……」

さらに、A氏は原作から削ってほしくなかった箇所についても語った。

「吉沢亮さん演じる主人公・喜久雄の少年時代からの付き人・徳次との交流です。原作では徳次は喜久雄の良き理解者で欠かせない存在だった。彼からの視点がストーリーの深みを担っていたのに、映画ではあまりにも存在感が薄かった。彼がいることで喜久雄が抱える孤独や傲慢さが巧みに表現されていたのに、映画では喜久雄がただの天才役者に見えてしまったのは残念な限りです。

また、高畑充希さん演じる喜久雄の幼なじみ・春江と横浜流星さん演じる俊介との関係性も唐突すぎましたね。小説では丁寧に積み重ねられた感情の起伏があって、ようやく2人は夫婦になっていくのですが、映画ではわずかな会話でサラリと処理されてしまっていた。“なぜ春江は俊介と結婚することを選んだのか？”という葛藤や繊細な心理描写が希薄になっていた。原作を読まずに観た人は感情移入できなかったのでは？」

そんなA氏は「あくまでメインは喜久雄と俊介。彼らの人生だけにフォーカスしたかったのでしょう」と、制作側の意図も汲み取りつつフォローをしていたものの、人気俳優が向き合う２人のシーンやストーリーのテンポだけを重視した改変に納得がいっていない口ぶりだった。

「ただ、女形を演じた吉沢亮さんと横浜流星さんの演技力は良かった。舞台での鬼気迫るような艶っぽい表情や佇まい、声や視線の送り方などは本物の歌舞伎役者を凌ぐほどの完成度でした。演技の中で演技をするのはかなり難しいことですが、難なくやってのけていた2人は只者ではないと思いました。業界人の多くも、2人がイケメン俳優という枠組みを超える存在感を持つと感じたようで、同作の公開以降に重厚な映画への出演オファーも絶えないそうです」(前出のA氏)

焦点を欠いたテーマ

「何を伝えたい映画なのか最後まで分からなかったのが本音です。原作小説の見どころは“芸の道を極めるとは何か？”という問いをとことん突き詰めていくなかで、家族や忠義、時代の価値観の変化などを絶妙に絡めて描いた点にあった。しかしながら、映画版ではそのテーマが整理されずに散漫なものになっていました」

そう批判したのは、数々の映画やドラマの脚本を手掛け、現在は脚本スクールで講師も務める40代のベテラン女性脚本家・B氏だ。

「歌舞伎の伝統を描きたいのか、友情や恋愛を描きたいのか、それとも“国宝”という称号の孤独を描きたいのか。すべての要素に少しずつ手を出してしまっていて、どれも中途半端に終わってしまった印象。上映時間は３時間近くに及ぶ大作でしたが、観終わった後に印象に残った強烈なシーンがなかった。もし、この作品を映像化するならば、大河ドラマのように数十話をかけてやるべきだった。そうすれば、あらゆるテーマをもっと深く掘り下げて描くことができたのではないでしょうか」

“百戦錬磨の脚本家”でも苦戦

また、B氏は脚本視点でも作品について言及した。

「『国宝』の脚本を手がけた奥寺佐渡子さんは『時をかける少女』（2006年公開）、『サマーウォーズ』（2009年公開）、『八日目の蝉』（2011年公開）、『最愛』（2021年放送）をはじめ、アニメから実写映画、ドラマまで幅広く手がけてきたヒットメーカーで、私にとっても憧れの存在。本来、彼女が描く物語にはどんなジャンルであれ“人間の体温”がある。

『八日目の蝉』では、母性というテーマを説明的なセリフを排除して“沈黙”によって、印象を残していた。永作博美さん演じる恵理菜が逃亡先で赤ちゃんを抱くシーンでは、言葉ひとつなくただ腕を震わせる仕草と、夕日に染まる頬の陰影だけで愛情と罪悪感を観客に伝えていた。一方で、『サマーウォーズ』ではインターネット空間という壮大なスケールの中に、大家族の団らんや世代の絆を織り込み、群像劇と人間ドラマの融合を見事に完成させていた。

このように、奥寺さんは“静と動”の脚本テクニックを自在に使って人間ドラマを描くことのできる作家であるはずなのに、『国宝』ではそれが十分に発揮されていなかったと感じました」

なぜヒットメーカーをもってしても、駄作という評価を受けてしまっているのか。B氏は語る。

「おそらく原作のスケールと時間的制約が、彼女特有の繊細なリズムを奪ってしまったからでしょう。『国宝』は原作の密度があまりに濃すぎるゆえ、セリフの間や細かい人間関係の描写を築き上げる余地がなかったのだと思います。キャラクター同士の関係は出来事としては繋がっていても、複雑な感情の変化はどこか置き去りにされていた。『サマーウォーズ』で見られたような、一人ひとりの生きる温度が画面の隅々まで行き届く感じが映像のテンポに呑み込まれていましたし、『八日目の蝉』の無言の間も十分には生かしきれなかった。

もしあと30分尺が残っていて自由に描けていたら、春江や徳次、マツといった登場人物のキャラクターを深掘りできただろうし、沈黙やセリフの間を使って、シーンにもっと深い意味を宿らせることができたはずです。とはいえ、４時間以上の映画は異例中の異例。そもそも無理があったのでしょうね。それでも、春江が喜久雄の姿を静かに見つめるシーンや舞台上で俊介が沈黙のまま喜久雄を見つめるショット。あの“間”には、奥寺さんの筆跡が宿っていました」

ヒット作を数多く生み出してきた脚本家でも、この長編小説をまとめ上げることは容易ではなかったようだ。

