BLACKPINKジスが強め囲み目メイク＆オン眉茶髪で大変身！「めちゃくちゃ新鮮」「前髪あり良すぎる」と話題
BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が、韓国のファッション誌『GQ KOREA』11月号の表紙に登場。前髪ありの茶髪に囲み目メイクで新鮮な姿を見せた。
【写真】別人級!? 強めなアイメイク＆オン眉茶髪のBLACKPINKジス【写真・動画】ALOのミニスカでさっそうと歩く姿
■BLACKPINKジス、上下にくっきりとアイラインを引いて新鮮な姿に
普段は清楚な雰囲気が魅力のジス。公開された4枚の表紙ビジュアルでは、アイラインを上下に黒くはっきりと引き、その周りをダークトーンのアイシャドウで囲んで、強烈な印象を残すアイメイクを披露している。
また、前髪のない黒髪ロングヘアがジスの定番スタイルだが、2枚目以降は暗めの茶髪で、眉上の短さの前髪を作ったスタイリングが新鮮だ。2枚目ではニットのミニドレスで美しいデコルテと脚を見せ、4枚目ではツノが生えたような帽子を被り、“悪童”のようなムードを漂わせた。まとったブレスレットやリングなどは、ジスがグローバルアンバサダーを務めるCartier（カルティエ）のものだ。
SNSでは「めちゃくちゃ新鮮！」「髪もメイクも新しい」「どんなジスちゃんも美しい」「前髪ジスちゃん良すぎる」と反響を集めている。
■BLACKPINKジス、ALOのミニスカートウェアで生き生き歩く
なおジスが、アメリカ発のヨガウェアブランド・ALO（アロー）のウェアをまとったビジュアルも公開。ホワイトやブラックのミニスカートのウェアをまとってはつらつと歩く姿が捉えられており、ジスのInstagramでは撮影時のオフショットが公開されている。