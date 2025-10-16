BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が、韓国のファッション誌『GQ KOREA』11月号の表紙に登場。前髪ありの茶髪に囲み目メイクで新鮮な姿を見せた。

【写真】別人級!? 強めなアイメイク＆オン眉茶髪のBLACKPINKジス

普段は清楚な雰囲気が魅力のジス。公開された4枚の表紙ビジュアルでは、アイラインを上下に黒くはっきりと引き、その周りをダークトーンのアイシャドウで囲んで、強烈な印象を残すアイメイクを披露している。

また、前髪のない黒髪ロングヘアがジスの定番スタイルだが、2枚目以降は暗めの茶髪で、眉上の短さの前髪を作ったスタイリングが新鮮だ。2枚目ではニットのミニドレスで美しいデコルテと脚を見せ、4枚目ではツノが生えたような帽子を被り、“悪童”のようなムードを漂わせた。まとったブレスレットやリングなどは、ジスがグローバルアンバサダーを務めるCartier（カルティエ）のものだ。

SNSでは「めちゃくちゃ新鮮！」「髪もメイクも新しい」「どんなジスちゃんも美しい」「前髪ジスちゃん良すぎる」と反響を集めている。

なおジスが、アメリカ発のヨガウェアブランド・ALO（アロー）のウェアをまとったビジュアルも公開。ホワイトやブラックのミニスカートのウェアをまとってはつらつと歩く姿が捉えられており、ジスのInstagramでは撮影時のオフショットが公開されている。

■普段は黒髪ロングがお馴染みのBLACKPINKジス