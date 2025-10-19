【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年10月20日〜10月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月20日〜10月26日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月13日〜10月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『何を維持するかを決めましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の中の価値観や理想を貫いていきます。もちろんそれは悪いことではありません。問題はそうすることによって合わない人が出てくることです。相手に合わせて自分を変えるか、その人と縁がなくなる方を選ぶかを考えていきましょう。仕事や公の場では自分がでしゃばらない方が他の人達同士で戦ってくれます。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
下手に正義感を出さない方が、スムーズに進むことや嬉しい出来事は増えるようです。闘うよりも安定感を重要視していくと良いです。怒るより褒められ上手をめざしましょう。シングルの方は、穏やかな行動を取る人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が少し素直に愛情を見せてくれます。
｜時期｜
10月23日 自分を保てない ／ 10月26日 ワクワクした気持ちになる
｜ラッキーアイテム｜
チョコレートのモチーフ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞