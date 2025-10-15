¡Ô³èÆ°µÙ»ß¤Î¿¿Áê¡ÕJO1¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤¬Æó¸Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª ¡È¶ØÃÇ¤ÎÎø¡É¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö¹ÈÇò½Ð¾ì¥¢¥¤¥É¥ë¡×
¡¡10·î15Æü¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJO1(¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó)¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸(¤·¤ç¤¦¤»¤¤)¡Ê25¡Ë¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬½êÂ°»öÌ³½êLAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆ±¤¸¤¯³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ä¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¡¡»öÌ³½ê¤ÎHP¤ÇÆÍÇ¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¡È¤ªÃÎ¤é¤»¡É¡£»öÌ³½ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×
¡Öµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¡×¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¡¢²¿¤Ê¤Î¤«¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½Á°¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏÂçÊ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦15Æü12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Îµ»ö¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
JO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¿Íµ¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¶ØÃÇ°¦¡É
¡ÖJO1¡×¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÊ¿¤¬¹ÈÇò½Ð¾ì¥¢¥¤¥É¥ë¤È¡ÈÆó¸Ô¡É¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÖJO1¡×¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤¬¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖJO1¤Ï2019Ç¯¡¢¿Íµ¤¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£101¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤ÎÃæ¤«¤éÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¤Ç¤¹¡£º£¤äÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëJ-POP¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¡£º£Ç¯¤ÏÀ¤³¦6ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢4·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃ±ÆÈ½é¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¿ï°ì¤ÎÈþÍÆÃË»Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥À¥ó¥¹¤È¥é¥Ã¥×¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂçÊ¿¤ÏµþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£2023Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÊ¸²½´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤ÎÈë¤á¤¿¤ë¶ØÃÇ¤ÎÎø¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Ï¡½¡½¡©
¡þ¡þ¡þ
¡¡10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸áÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢JO1ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤ÎÆó¸Ô¤¬¥Ð¥ì¤¿·Ð°Þ¡¢¤ªÁê¼ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î´Ø·¸¡¢ËÜÌ¿¤ÎÎø¿Í¤À¤Ã¤¿½÷À¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒJO1ÂçÊ¿¾ÍÀ¸ Æó¸Ô¤ÎÁê¼ê¤Ï¡ÖME:I¡×ÈÓÅÄÛÙ·î¤À¤Ã¤¿¡ª ËåÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡È¶ØÃÇ¤Î´Ø·¸¡É¤¬È¯³Ð¡Ô2¿ÍÆ±»þ¤Ë³èÆ°µÙ»ß¡Õ¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î23Æü¹æ¡Ë