¡ÈÅ·ºÍ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Éi-dle¡¦¥½¥è¥ó¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë»×¤¤¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²»³Ú¤ò°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡¡ØHIP POP Princess¡ÙMC·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼½¢Ç¤
¡¡Mnet¤ÎÆü´Ú¹çÆ±À©ºî¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUnpretty Rapstar : HIP POP Princess¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØHIP POP Princess¡Ù¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤¬15Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤È¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥½¥è¥ó¡Êi-dle¡Ë¤¬¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë⋯¡ª¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¥ï¥ó¥Ô¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¥½¥è¥ó
¡¡¥½¥è¥ó¤Ï9Ç¯Á°¤Ë¡ØUnpretty Rapstar¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Æü´Ú¹çÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¡ØHIP POP Princess¡Ù¤Ë¡¢MC·ó¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö»þ¡¢¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡i-dle¤ÎÅý³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡ÈÅ·ºÍ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥½¥è¥ó¤Ï¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢²»³Ú¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£ºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³§¤â¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²»³Ú¤ò°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤òºî¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ì¤Ð¤È¡£Æ±¤¸Ì´¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤âÌ´¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ØHIP POP Princess¡Ù¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹Mnet¤Ë¤è¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£»²²Ã¼Ô¤Ï²»³Ú¡¦¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¼«¤é»²²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÈ¼«À¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¶¥Áè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢10·î16Æü¸á¸å10»þ2Ê¬¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤ÇÆüËÜ¸ì»úËë¤Ä¤¡¦Æü´ÚÆ±»þ¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤Î¿Ê¹Ô¤òÃ´¤¦MC¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥½¥è¥ó¡¢¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëGaeko¡¢RIEHATA¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤¬½ÐÀÊ¡£Æü´Ú¤Î»²²Ã¼Ô40¿Í¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë⋯¡ª¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¥ï¥ó¥Ô¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¥½¥è¥ó
¡¡¥½¥è¥ó¤Ï9Ç¯Á°¤Ë¡ØUnpretty Rapstar¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Æü´Ú¹çÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¡ØHIP POP Princess¡Ù¤Ë¡¢MC·ó¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö»þ¡¢¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ØHIP POP Princess¡Ù¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹Mnet¤Ë¤è¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£»²²Ã¼Ô¤Ï²»³Ú¡¦¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¼«¤é»²²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÈ¼«À¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¶¥Áè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢10·î16Æü¸á¸å10»þ2Ê¬¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤ÇÆüËÜ¸ì»úËë¤Ä¤¡¦Æü´ÚÆ±»þ¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤Î¿Ê¹Ô¤òÃ´¤¦MC¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥½¥è¥ó¡¢¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëGaeko¡¢RIEHATA¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤¬½ÐÀÊ¡£Æü´Ú¤Î»²²Ã¼Ô40¿Í¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£