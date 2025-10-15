◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦 ブルワーズ―ドジャース（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・投手」でスタメン出場したナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦に先発し、初回先頭のチョウリオに初球を右翼席に運ばれて先頭弾を浴びた。

１回表は大谷が空振り三振を喫するなど無得点に終わったドジャース打線。１回裏のマウンドに上がった山本は、先頭のチョウリオに初球の直球を右翼席に運ばれた。それでもその後はチュラングを三ゴロ、コントレラスを一ゴロ、イエリチを三ゴロに抑えて追加点は与えなかった。

山本は９月に３登板連続１安打投球を見せるなど、絶好調で月間ＭＶＰにも輝いた。だが、８日（同９日）地区シリーズ第３戦のフィリーズ戦では、５回途中６安打３失点でチームを勝利に導けなかった。それでも前日１３日（同１４日）には、「前回の試合は、試合の中で明らかにボールだったり、ちょっとボール球が大きく外れたり、色々細かい技術ですけど気になるところがあって、それを試合中に修正できなかった。ここ１週間でしっかり練習したのであした自信を持って投げて行けたらと思います」と胸を張った。

さらにブルワーズ相手には悪夢もある。敵地・ブルワーズ戦は、７月７日（同８日）でも先発したが、自己最短の１回持たず３分の２で４安打５失点でＫＯ。苦しいマウンドとなったがが、「前回はかなりうまくいかなかったですけど、今はまた違うピッチングができると思う。ミルウォーキーの打線はつながりもあって、いいところでホームランが出たり本当にいい打線なのは間違いないけど、なんとしてでも負けるわけにはいかないので、チームが勝てるように全力で投げたいと思います」と気合を入れていた。

髪色を変えて心機一転したことについては「こんなところで話させて頂く話では全くございませんけど、前回ちょっと明るめにしていたので、なかなか美容院に行けるタイミングがなく、かなり伸びて明るくなっちゃったので、少し暗めにして。質問ありがとうございます。またひとつそういういい流れが変わる機会になればいいかなと思います」と笑い飛ばしていた山本。第１戦でドジャースは接戦を制して勝利をつかんでおり、２連勝を狙うマウンドに立った。