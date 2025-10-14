SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¡¢·ëº§È¯É½¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛSUPER EIGHT¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¤¥È¡Ë¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬10·î14Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ÍÌ¾¿Í
Â¼¾å¤Ï¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖSUPER EIGHT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Â¼¾å¡£¡Ö¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤¤Ë ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂ¼¾å¤é¤·¤¯¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤ò¸ò¤¨¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Â¼¾å¤Ï¡¢1982Ç¯1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ´Åö¡£1996Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç»öÌ³½ê¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢2004Ç¯¡ÖÏ²²Ö¤¤¤í¤ÏÀá¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Ê¤ÉMC¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2023Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ö¥Î¥¦¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÈó¾ï¶Ð¤Î»ö¶È³«È¯Ã´Åö¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢SUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÂçÁÒÃéµÁ¤¬2025Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Â¼¾å¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
