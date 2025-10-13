カラノアが、TVアニメ『ガチアクタ』第2クールエンディング主題歌「番」を本日リリースした。

今回エンディング主題歌に決定した楽曲「番」は、カラノア初のアニメタイアップ。今回、雄大（Vo, G）が描き上げたのは、カオスな音像の中を一心不乱に駆け抜けるようなロックチューンだという。カラノアの得意とする先の読めない音楽展開が「ガチアクタ」の世界観を見事音楽作品へと昇華している。カオスさを醸し出す重なった打ち込みトラックと、人間らしさを感じる生楽器とが絶妙に織り交ぜられたサウンドは、「ガチアクタ」の登場人物がガラクタで音楽を奏でている姿をイメージして制作され、缶やフライパンを叩く音、紙を握りつぶす音など、作品を彷彿させる様々なギミックが聴こえてくる。歌詞では、環境や境遇など、ほんの少しのすれ違いで相対してしまった二者をイメージして書き下ろされ、作中に暮らすキャラクターがそれぞれに抱える葛藤、渇望が表現されているとのことだ。

また、本日21時には「番」のMVも解禁された。

「ガチアクタ」の世界観を音で表現したこの楽曲だが、MVはこの楽曲を違う視点から再解釈し、それを映像に落とし込むというアプローチで制作されたという。本来平等な存在であったものたちが互いに理解し合えず分断されてしまう世の中、という哲学的なコンセプトを元に、それでも最後には互いに繋がりや希望を求めていく様を、2Dアニメ・3DCG・実写という様々な手法で表現している。炎やムービングライトが使用されたサビの演奏シーンは、その”ガチ”でド派手な演出で楽曲の爆発力が見事に描かれた映像に仕上がっているとのことなので、ぜひチェックして欲しい。

◾️雄大 コメント

Gt.Vo雄大です。

気づけば村田監督、いや、まさっさんとは長い付き合いでございまして、、、

こうして今も一緒に制作できているのが本当に本当に嬉しいです。

いつも楽曲の意図を深く読み解いて映像に落とし込んでくれます。

今回ももちろん村田節炸裂、鮮烈で豪快、見たことのない映像をぜひ楽曲と一緒にお楽しみください。

◾️Masato Murata コメント

今回、MVの監督をさせていただきました村田です。旧知の仲であるカラノアから楽曲を預かったとき、それは僕自身も内側でずっと叫びたかった声のように聴こえました。『ガチアクタ』が描く、価値がないとされた場所や物から生まれる剥き出しの美しさとも、深く共鳴するものだと思います。僕の仕事は、この二つの作品が響き合う「根っこ」を見つけ出し、映像として編み直すことでした。理屈や正しさよりも、まず作り手である僕ら自身が突き動かされる「衝動」や「気持ちよさ」を信じ抜くを大切にしました。そうすることでしか届かない表現があると信じています。このMVを通して、『ガチアクタ』やカラノアの音楽が持つ、逆境の中から生まれるエネルギーと、観てくれる方自身の人生が重なるよう、この映像が愛されて育っていってもらえると嬉しいです。

また「番」はリリースに先駆けて10月11日に大阪で開催された＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞で初披露された。音源とは一味違う、生楽器を駆使したライブならではのアレンジと、叫ぶように歌うVo.雄大のマイクパフォーマンスで、初披露が終わった後も暫くの間、拍手と歓声がフロアに響いたという。

さらに、12月17日に「番」のパッケージが発売されることも発表になった。カラノアにとって初となるパッケージシングルとなっており、初回生産限定盤と通常盤の全2形態で、ジャケットはTVアニメ『ガチアクタ』描き下ろしデザインとなる。初回生産限定盤は、ジャケットの描き下ろしデザインをあしらったロングTシャツ付きの豪華仕様になっている。記念すべきカラノア初のCDと、ここでしか手に入らない描き下ろしジャケットデザインのステッカーやロングTシャツを是非手に入れてほしい。

©裏那圭・晏童秀吉・講談社／「ガチアクタ」製作委員会

◾️「番」

2025年10月13日（月）配信リリース

配信：https://asab.lnk.to/karanoah_ban

2025年12月17日（水）CDリリース

CD予約：https://asab.lnk.to/karanoah_ban_sg ©裏那圭・晏童秀吉・講談社／「ガチアクタ」製作委員会 ◆初回生産限定盤（特殊商品(スマプラ対応)）

価格：\7,920（税込） 品番：RZZB-87194

仕様：TVアニメ『ガチアクタ』描き下ろし紙ジャケット

特典（封入）：ジャケットステッカー

同梱：描き下ろしジャケットデザイン・ロングTシャツ ◆通常盤SG（スマプラ対応）

価格：\1,320（税込）品番：RZCB-87195 ◆収録内容（2形態共通）

M1.番

M2.番 - anime edit -

M3.番 - instrumental -

◾️TVアニメ『ガチアクタ』

2025年7月6日（日）より連続2クールで放送・配信中！

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分〜）

Prime Video先行配信（月曜0時00分〜）、その他配信サービス（火曜0時00分〜順次）

※放送・配信日時は編成の都合などにより変更となる可能性がございます ◆原作

『ガチアクタ』（講談社「週刊少年マガジン」連載中）

原作：裏那圭

graffiti design：晏童秀吉 ◆Introduction

『ガチアクタ』は犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクション。

スラム街で生きる人間たちは、境界線の向こうの人々から“族民”とさげすまれ差別を受けながら生活している。

そんな世界でルドは、育ての親であるレグトとともに、“ゴミ場荒らし”と呼ばれながらも常人離れした身体能力を武器に生計を立てていた。

だがある日、身に覚えのない罪を着せられ、誰もが恐れる「奈落」へと落とされてしまう。 ◆URL

公式サイト：https://gachiakuta-anime.com/

国内公式X：@gachiakuta_PR（https://x.com/gachiakuta_PR）

海外公式X：@Gachiakuta_News（https://x.com/Gachiakuta_News）

公式Instagram：@gachiakuta_PR（https://www.instagram.com/gachiakuta_PR）

公式TikTok：@gachiakuta_PR（https://www.tiktok.com/@gachiakuta_PR）

公式YouTube：@gachiakuta_PR（https://www.youtube.com/@gachiakuta_PR）

権利表記：©裏那圭・晏童秀吉・講談社／「ガチアクタ」製作委員会

◾️＜カラノア Presents Log Book Fest. Vol.3＞ 2025年12月17日（水）

会場：大阪 心斎橋Live House Pangea

チケット先行：https://eplus.jp/karanoah-lbf-3/

期間：9月17日（水）21:00〜9月28日（日）23:59

※ゲスト後日解禁

◾️イベント出演情報 2025年10月18日（土）

＜Pororoca pre. “HIGH FIVE CIRCUIT FES.2025”＞

14:00〜＠MOSAiC

https://t.livepocket.jp/e/highfive2025 2025年10月26日（日）

＜心臓爆発CIRCUIT 2025＞

12:50〜@TOKIO TOKYO

e+：https://eplus.jp/sf/detail/4351640001-P0030001

Live Pocket：https://t.livepocket.jp/e/shinbakucircuit2025 2025年10月28日（火）

＜HOT STUFF presents Ruby Tuesday 63＞

open / start 18:30 / 19:00＠新代田FEVER

w / Maverick Mom / mekakushe / OddRe:

https://w.pia.jp/t/rubytuesday/ 2025年11月10日（月）

＜7th ANNIVERSARY LIVE＞

下北沢2会場往来型サーキットイベント

The Gentle Flower. pre.「Light up」

@下北沢MOSAiC / 下北沢近松

w/The Gentle Flower. / 他

https://t.livepocket.jp/e/lightup2025 2025年11月18日（火）

＜独占絃音 -my own- VOL.6＞

下北沢Flowers Loft

w/ Green Flash / yoursヅ / リーベレイク / カラノア / (O.A)whou.

t.livepocket.jp/e/20251118 2026年3月6日（土）・7日（日）

＜TENJIN ONTAQ 2026＞

福岡天神地区8会場

https://w.pia.jp/t/ontaq2026/