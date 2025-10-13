¸µÇµÌÚºä46¡Ö¾¾Â¼º»Í§Íý¡×¤¬¡Ö¡È½îÌ±ÇÉ¡É·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¡ª ¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë»Ò¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÆü»º¼Ö¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë
¡Ö¾¾Â¼º»Í§Íý¡×¤¬¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ë´¶Æ°
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾Â¼º»Í§Íý¤µ¤ó¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥·¥ê¡¼¥º´ë²è¡Ö¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢°¦¼Ö¤òÃµ¤¹¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡2025Ç¯9·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè11ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢º£½©È¯ÇäÍ½Äê¤ÎÆü»º¿··¿¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤Ë»î¾è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡Ö¾¾Â¼º»Í§Íý¡×¡ß¡Ö½îÌ±ÇÉ¡É·Ú¡É¥ï¥´¥ó¡×¤òÆ°²è¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Ð¤Æ4ÂåÌÜ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡¢ÃíÌÜ¤Î·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢Æü»ºÆÈ¼«¤Î¡Ö¤«¤É¤Þ¤ë»Í³Ñ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥ê¥¢¥é¥ó¥×¡¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿»Í³Ñ·Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯»ë³ÐÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤ÇÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»Í³Ñ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤¹¤®¤Æ¡¢´Ý¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ÎÃæ´Ö¤òÁÀ¤Ã¤¿¤«¤É¤Þ¤ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ë±Ç¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¥é¥Æ¥«¥é¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ÏÁ´17¿§¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÉþ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¿§¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼Å¸³«¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¹¤µ¤ò¼Â¸½¡£¼¼ÆâÄ¹¤Ï¥¯¥é¥¹ºÇÂç¤Î2315mm¡¢¸åÀÊ¥Ë¡¼¥ë¡¼¥à¤â795mm¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Âç¿Í4¿Í¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¾è¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£¾¾Â¼¤µ¤ó¤â¡ÖÃæ¤Î¥·¡¼¥È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¡¹¤·¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö½é¤È¤Ê¤ë12.3¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿Åý¹ç·¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢¼ÖÎ¾¾ðÊó¤Ê¤É¤ò°ì²èÌÌ¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¹âµé´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹»þ¤Î¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È BSI¡×¤ä¡¢·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó½é¤Î¡ÖBSW¡Ê¸åÂ¦Êý¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤òÅëºÜ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Â¿´¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿ô¤«·î¤Ö¤ê¤Î±¿Å¾¤ËÄ©Àï¤·¤¿¾¾Â¼¤µ¤ó¡£¹¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤È¾¯¤Ê¤¤Ãì¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÃÂ®¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤ä¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î·Ú¤µ¤Ë¤â´¶Æ°¤·¡¢¡Ö±¿Å¾¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ì¼ê¤ÊÃó¼Ö¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤¬Á´Êý¸þ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤À¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢»ë³Ð¥µ¥Ý¡¼¥Èµ¡Ç½¤Î°Â¿´´¶¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿··¿¥ë¡¼¥¯¥¹Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤é½õ¤«¤ë¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Öº£¸Å¤¤¥ë¡¼¥¯¥¹¾è¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¾¾Â¼º»Í§Íý¤â¥ë¡¼¥¯¥¹¤â¤É¤Ã¤Á¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢9·î19Æü¤Ë¤Ï¶îÆ°Êý¼°¤Î°ã¤¤¤ò´Þ¤à12¥°¥ì¡¼¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖS¡×¥°¥ì¡¼¥É¡Ê2WD¡Ë¤Î167Ëü2000±ß¤«¤é¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼G¥¿¡¼¥Ü ¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¥°¥ì¡¼¥É¡Ê4WD¡Ë¤Î236Ëü3900±ß¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£