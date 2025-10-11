巨人・田中将大投手（36）が9月30日の中日戦（東京ドーム）で、日米通算200勝を達成した。

「昨オフ、偉業まで残り3勝の状態で楽天から巨人に移籍。開幕ローテに入り、移籍後初先発で勝利を飾ったのはいいものの、その後は足踏み状態で二軍生活も長かった。結局、レギュラーシーズン最終登板となる試合で200勝達成。あわせて巨人移籍後、本拠地でも初勝利となりました」（スポーツ紙記者）



田中将大投手

シーズン3位に終わった巨人は10月11日からのCSで2位のDeNAに挑むが、阿部慎之助監督（46）は田中の先発起用について「もちろん投げてもらいます。頭数が足りてない状態なんで」と明言した。

実は田中は、米ヤンキース時代にポストシーズンで5勝をマークした“短期決戦男”。そんな田中への指揮官の期待が滲む。

偉業達成でも、本音を言えば…

だが、球団では今、新たな難題が持ち上がっているという。来季の田中の年俸についてだ。

「田中の今季推定年俸は1億6000万円プラス出来高。これは、インセンティブが満額まで発生すれば昨季の2億6000万円近くを手にできる大型契約で、田中のモチベーションも高まった。

しかし、今季のレギュラーシーズンの田中の成績は3勝4敗。球団からすれば高額年俸に見合う活躍とは到底言えず、減俸したいのが本音なのですが……」（球団関係者）

「球団も戦々恐々としている」

しかしチーム内では「安易に減俸を提示したら、またひと悶着あるのでは」（同前）と囁かれているという。

「田中は昨オフに楽天を退団した際にも、楽天から減額制限を超える減俸を提示されたことに『もう期待されていない』『居場所はない』とぶちまけた。この時、楽天が提示した年俸は5000万円とされています。

田中はYouTubeやSNSで意見表明することが多いため、何を発信されるかわからないリスクもある。球団も戦々恐々としているのです」（同前）

昨オフは楽天の3倍以上の年俸を提示し、レジェンドのプライドをくすぐった巨人。

「今オフも減俸提示に田中が納得するとは思えず、結局、減俸はできないのではないかという見方が大勢です。現状維持ならまだしも、大記録を達成した“ご祝儀”の要素も加味して、年俸が微増となる可能性もあるとすら言われている。

球団内では田中の200勝達成について『偉業達成のサポートができてよかった』という意見もある一方、『契約更改で揉める要素になりかねない』と不安視する声も上がり始めています」（球団OB）

これも超一流の交渉術？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月16日号）