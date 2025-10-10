¥¹¥º¥¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¤SUV¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª Á´Ä¹4m°Ê²¼¤Î¾®·¿¥Ü¥Ç¥£¡ßÎ®Îï¥¯¡¼¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¡Ö¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¡×¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë¼¼Æâ¤Ò¤í¤Ó¤í¡ª ¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¡¡¥¹¥º¥¤Ï2024Ç¯10·î¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¯¡¼¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤«¤»¤ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¼Ö¹â¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤âÅëºÜ¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¹¥º¥¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Î¡×¤ÎSUVÈÇ¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤Î¿·»þÂå¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖHEARTECT¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤¤¥¯¡¼¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸»º¤µ¤ìÆüËÜ¤ËµÕÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¾®·¿¤ÎSUV¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹3995mm¡ßÁ´Éý1765mm¡ßÁ´¹â1550mm¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¡×¤è¤ê¤â190mmÃ»¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2520mm¤È40mmÃ»¤¤ÄøÅÙ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢µï½»À¤Ï¤¤¤¤¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤è¤ê¤â¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤ÆÎ©ÇÉ¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï99ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¤È4WD¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄ¹½ê¤Çµó¤²¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤ÎÊ£»¨¤ÊÂ¤·Á¤¬¤¤¤¤¡×¤ä¡Ö¼Ì¿¿¤è¤ê¼ÂÊª¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¹âÉ¾²Á¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾®ÊªÆþ¤ì¤¬¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¤¤¬¥»¥ó¥¹¤Ï¤¤¤¤¡×¤ä¡Ö²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¾å¼Á¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥¤ÎÈÎÇä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥½¥ê¥ª¡¢¥¹¥¤¥Õ¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¼Ö¼ï¤ËÈÎÇä¤¬ÃíÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¾¯¡¹ÃÏÌ£¤ÊÂ¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤â¡¢±ß°Â¤Î¸½ºß¤Ç¤Ï¤ªÆÀ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ4m¤òÀÚ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â4.8m¤È¤¤¤¦¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥°¥ê¥ë¤Ê¤É¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¼«ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¸Ä¡¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤Þ¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´°À®ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤1Âæ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¶áÇ¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV»Ô¾ì¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥º¥¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ³Ê¥¯¥í¥«¥ó¤Î¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡¿¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¡¢2025Ç¯10·î¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤ÄSUV¤é¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê¥¯¡¼¥ÚSUV¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥º¥¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£