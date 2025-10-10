²£ÉÍ¤Ç¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ø¡ª¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤äÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ê¤É¼Â»Ü
¡¡º£Ç¯85¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025₋2026 ¡Ý¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼ ¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥ß¤¬¤¤¤ë¡£¡Ý¡×¤¬¡¢11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµðÂç¤Ê¥Á¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¹ë²Ú¤ÊÁõ¾þ¤â
¢£¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤òÉñÂæ¤Ë¼Â»Ü
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖYOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025₋2026 ¡Ý¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼ ¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥ß¤¬¤¤¤ë¡£¡Ý¡×¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯Ìû²÷¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡³Æ»ÜÀß¤Ç¤Ï¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÁõ¾þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥È¥à¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤¬¶õ´Ö¤òºÌ¤ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¤Î¡ÖTom and Jerry MUSIC TREE¡×¤ä¡¢µðÂç¤Ê¥Á¡¼¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¤¿MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¡ÖTom and Jerry CHEESE GIFT¡×¤Ê¤É¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¤Î69³¬Å¸Ë¾¥Õ¥í¥¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤Î85Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤ò¡¢5¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÄÌ¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£85¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¤ÎÊ£À½¸¶²èÅ¸¼¨¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬Çã¤¨¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏÂÎ¸³·¿Å¸Í÷²ñ¡ÖÃÂÀ¸85¼þÇ¯µÇ°¡¡¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼Å¸¡¡·¯¤¬¾Ð¤¦¤È¡¢ËÍ¤â¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤¬ASOBUILD 2³¬YOKOHAMA COAST Room1¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
