キアヌ・リーブス＆アレックス・ウィンター主演、青春コメディ映画の金字塔『ビルとテッドの大冒険』シリーズが再び復活する？ 米のイベント「Business of Broadway Breakfast」にて、リーブス自身が認めた。

『ビルとテッド』シリーズは、ロックスターに憧れる高校生のビルとテッドが、世界を救うためにタイムマシンに乗って時空を駆け巡るSFコメディ。1989年に『ビルとテッドの大冒険』、1991年に『ビルとテッドの地獄旅行』が公開され、29年後の2020年に製作された第3作『ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え！』では、中年になった2人が、世界を救う音楽を完成させるため、娘たちとともに再びタイムトラベルの冒険に乗り出した。

リーブス＆ウィンターは、ただいまブロードウェイにてサミュエル・ベケットの名作舞台「ゴドーを待ちながら」に出演中（2026年1月4日まで）。ウラディミール＆エストラゴンという浮浪者が、いつまでもやって来ないゴドーという人物を待ちつづける不条理劇で、2人は『ビルとテッド』以来の友人役となった。

この投稿をInstagramで見る

演出家のジェイミー・ロイドは、トム・ホランド主演の舞台『ロミオとジュリエット』も手がけた人物。ウィンターによると、ロイドは「キアヌとの友情と、二人の歴史がこの作品に合っている。（『ゴドーを待ちながら』にも）登場人物のあいだに友情と絆があるから」と語っていたそう。米は、劇中にはリーブス＆ウィンターが（ビルとテッドさながらに）エアギターを披露する場面もあると報じている。

『ビルとテッド』シリーズから『ゴドーを待ちながら』を経て、2人が再びビル＆テッドを演じる日は来るのか──。『ビルとテッド』第4作が実現する可能性について、リーブスは力強く「イエス、アンド、イエス」と答え、積極的な姿勢を見せたという。

2024年1月にも、ウィンターは「4作目のアイデアを練っているところ」だといい、シリーズの脚本家クリス・マシスン＆エド・ソロモンが「執筆する予定」と明かしていた。ただし、「こういったことを始めるには時間がかかるし、素晴らしい内容でないと誰もやりたがらない」とも。水面下では、すでに具体的な企画が動いているのかも？

Source: ,