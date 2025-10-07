井上清華アナ“キュン”とする言葉は「変な子だね」、「好きなんですよ〜」とニッコリ

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、10月7日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。「変な子だね」と言われると、「キュンとします」と“キュンポイント”を明かした。



この日、軽部真一アナから“キュンとする言葉”について聞かれると、井上アナは「私はですね、『変な子だね』って言われるのが良いんです。好きなんですよ〜」とニッコリ。



それは「なんか『変わってるね』とか、『天然だね』ともちょっと違う」そうで、「男女関係なく“キュン”とします」と語る。



そんな井上アナに、軽部アナは「『変な子だね』って言われて嬉しいなんて、ほんと、変な子だね」とニヤリ。さらに「キュンとした？」と“追撃”すると、井上アナは苦笑しながら「ありがとうございます。どうもどうも」といなした。