サッカーJリーグ屈指の名門、横浜F・マリノスが揺れている。先週来、親会社・日産自動車が、クラブの身売りを検討しているとの報道が相次ぐ中、10月3日、当の日産が声明を発表。「今後もマリノスの筆頭株主であり続ける」と身売りを否定する一方で、保有する株の一部売却を示唆したのだ。マリノスと言えば、1993年発足時からJリーグに加盟する「オリジナル10」のひとつで、リーグ制覇5度、30年以上にわたり、1度もJ2に降格していない日本サッカー界を代表するクラブだ。しかし、現在、チームは17位とJ2降格の危機に沈み、それに加えて今回の身売り騒動。一体、何が起こっているのか。

＊＊＊

【写真を見る】クラブと絶縁状態の有力OBも…華麗なるマリノス出身選手たち

6700億円の赤字

マリノスの身売り騒動は、言うまでもなく、日産自動車の経営悪化が原因だ。世界的な販売不振により、日産は昨年度の決算で過去最大規模の6708億円の赤字を計上。今年度の第一四半期の決算でも1158億円の赤字となっている。イバン・エスピノーサ社長は経営再建を進め、その中には、2万人の人員削減や、追浜工場の閉鎖や本社ビルの売却案なども含まれている。“痛み”を伴う計画だけに、サッカークラブの運営に、従前のように注力している状況ではないのかもしれない。

マリノスの本拠地・日産スタジアム（横浜国際総合競技場）

そんな中、先週になって、日産自動車が、保有するマリノスの株約75％の売却を検討しているとの報道が相次いだ。売却先についても、同じ横浜市に本社を構える大手家電量販店「ノジマ」の名が報じられた。マリノスの中山明宏社長が報道を明確に否定しなかったこともあり、身売りは既定路線――そう見られていたところ、10月3日になって、突如、日産が声明を発表。今後も「筆頭株主であり続ける」として「身売り」を否定し、合わせて「株主構成の強化について積極的に検討」と、株の一部売却を示唆したのだ。

これを受けて、マリノスサポーターからは安堵の声が上がると思ったが、意外にもコアなファンに聞くと、

「むしろ日産が手放してくれたほうがありがたかった」

「日産が親会社のままでは強くなれない。今からでも手放してほしい」

「自分たちはマリノスファンであって日産ファンではない」

と落胆の声しきりなのである。

コーチが突如辞任

2022年はリーグ優勝、2023年は2位と好成績を収めながらも、ここ数年、マリノスの内情は“死に体”といってもいい状況が続いていた。

「本社、球団、スタッフ、選手の一体感が薄れていた。みなが向いている方向がバラバラで、サッカーへの熱量は下がっていた」（マリノス関係者）

それが昨季以降の成績にダイレクトに反映している。昨季は9位、今季に至っては17位（第33節終了時点）と低迷。降格圏は18位以下であり、危機が現実味を帯びている。

「今年だけで監督が2人解任され、既に3人目です。この夏には、昨年まで2年連続で得点王に輝いていたFW、アンデルソン・ロペスら3名のブラジル人選手を放出した。もともと彼らはチームの方針に不満を抱いていましたし、高額年俸もネックになったと見られていますが、主力が放出されては、チーム状態は上向きません。こうした状況に責任を感じたのか、OBで元日本代表のGK、松永成立氏が、20年近く務めていたコーチを突如辞任するという異例の事態も起きました。スポンサー獲得も難航し、営業が苦労しています」（同）

フロントもガタガタだった。

「昨年は、シーズン中にもかかわらず、中山社長が浦和レッズの強化担当者だった西野努氏をSD（スポーティングダイレクター）に据えるべく引き抜いた。これにこれまでの強化スタッフが猛反発し、退職した者も出たほど。その西野氏も昨オフにはブラジル人選手を切ろうと画策し、対立を招きましたし、彼が連れてきた監督はことごとく失敗した。そんな騒動ばかりで、あるスタッフは“（任期途中での退任が多く）違約金を最も支払っているクラブではないか”と嘆いていたほど」（同）

巨額資金でクラブハウスをオープン

マリノスが、日本サッカー界を支えてきたクラブであるのは間違いない。創部は1972年、日産自動車サッカー部が始まりだ。日本リーグ時代、とりわけ1980年代になると、読売クラブと人気、実力両面で覇権を争う強豪となった。加茂周監督や、水沼貴史、木村和司、前出の松永の各選手ら、日本代表を支える人材を輩出してきた。

1993年にJリーグが発足した際には、スタートから参入。1995年に初優勝を遂げると、以来、優勝5度は鹿島アントラーズに次ぐ2番目の回数だ。同じく鹿島と共に、一度もJ2に落ちたことがない球団である。

かつての日産自動車はチーム愛に満ち溢れていた。日本リーグ時代、スタジアムには日産の社員が押し寄せ、「我がチーム」に声援を送った。2006年、本社を銀座から横浜に移転した際には、巨額の資金を投入し、みなとみらい地区に「日本一」と言われたクラブハウス「マリノスタウン」をオープンさせるなど、全面的に支援をしてきた。人気、実力共にトップクラスで、「Jリーグの優等生」とも言われたほどである。

ジプシー状態

しかし、躓きの石はやはり本社の経営不振であった。リーマンショックにより、2008年以降、日産は苦境にあえいだ。年間10億円と言われるマリノスへの資金提供を止めざるを得なくなり、マリノス本体も債務超過に苦しむように。そこで当時のカルロス・ゴーン社長は球団の増資を決断する。2014年、英プレミアリーグの強豪、マンチェスター・シティーなどを傘下に持つ「シティ・フットボール・グループ（CFG）」が約20％の株を取得することになり、パートナーシップ提携を結んだ。ちなみにCFGの親会社はアラブ首長国連邦の投資グループ、アブダビ・ユナイテッド・グループである。

これ以後、マリノスはCFGルートで有力海外選手を獲得できるようになり、2019年、2022年とリーグ優勝を果たした。提携の試みは成功したかに見える。しかし、

「以後、日産側は、監督や外国人選手などの補強はすべてCFG任せになった。最終決断はマリノスの社長が行いますが、このポストには、サッカーに関しては素人な人材ばかりが本社から送られてきている。マリノスは、チームに関わる判断はCFG任せで、とにかく運営を赤字にしないようにすることだけが、クラブの大きなミッションになってしまった」（ベテランのサッカー担当記者）

球団そのものの経営状態は悪くないものの、これではクラブが変質してしまったと捉える向きも少なくなかったであろう。マリノスタウンも2016年に閉鎖され、以降、チームはあちこちの練習場を転々とする「ジプシー状態」となってしまった。長期的な戦略構築の姿勢が遠のき、短期的な経営合理性が全面的に追求されるようになってしまったのである。

提携も解消

これと軌を一にするように、OBとの関係も冷え込んだ。Jリーグ発足以降もマリノスは、井原正巳、川口能活、松田直樹、中澤佑二、中村俊輔ら日本代表のスター選手を輩出したが、

「とりわけCFGと提携した後は、彼らと縁が薄くなった。あの中村俊輔でさえ、提携後にCFGの意向で切られてしまったのが象徴的です。それまでは、木村、水沼両氏などOB監督も生まれていましたが、そうした伝統もなくなってしまった」（同）

実際、CFGとの提携後、マリノスの監督はほとんど外国人である。そうした点もあってか、前述のような有力なOBが多数いても、チームの危機に立ち上がろうという人は少ない。

「クラブと絶縁状態になっているOBもいるほどです。あるOBに今回の身売り騒動について聞いたら、“ボロボロの運営をしてきたクラブが悪い”と痛烈に批判をしていたのには驚きました。こうした状況では、ファンもチームに愛着を持ちにくい」（同）

いまなお、外国人監督と並行して、OBが監督に就任する鹿島アントラーズとは対照的である。

「実際に、日産内部で“一部売却”ではなく、“身売り”が検討されていたことは間違いありません」

とは、前出のマリノス関係者。

「買い手企業も3社ほどに絞られている段階でした。方針が急転換されたのは、報道が先行して話が壊れてしまったか、あるいは、金額その他の条件で折り合いが付かなかったのか……。また、地元の横浜市から売却に反対の声が上がったことの影響もあるでしょう。1998年、マリノスは、スポンサーが撤退した横浜フリューゲルスを吸収合併した過去がある。それを密室で行ってしまったため、フリューゲルスサポーターは激怒し、マリノスにも批判の矛先が向いた。その時の苦い記憶もあり、“身売り”から“一部売却”へと方針を変えたのではないか」

雰囲気が悪い

先に述べたように、クラブの筆頭株主であり続けるにしても、日産は経営危機のただ中にある。マリノスへの十分な支援は難しい。まして、これも先に述べたように、クラブは現在、降格の危機にある。

「残留争いをしている中での身売り騒動ですから、チームの雰囲気は悪い。フロントも選手たちも浮足立っていて、ゲームに集中できていません。守りを固めてロングパスを前線に送るという、単純なパターンの作戦に終始している。今季は残り5試合ですが、相手は優勝争いに加わる上位チームばかり。降格の可能性が高い」（同）

間の悪いことに、Jリーグは、現在の春秋制（2月〜12月）から、秋春制（8月〜5月）に移行するため、次のシーズンは「特別大会」となり、3月開幕、5月閉幕の開催でJ1とJ2の入れ替えは行わず、8月開幕、5月閉幕の来々期に突入する。つまり、今季J2に落ちれば、一年半は昇格のチャンスがないのだ。

「現状、マリノスには日本代表選手もいませんし、これでJ2に落ちれば、有力選手はさらに流出していくでしょう。クラブの人気も落ちる。今は黒字のマリノスですが、経営が悪化していくことは確実」（同）

その際、ただでさえ経営難である日産が、クラブにどれだけの支援が出来るというのだろうか。ちなみに、先のCFGとも、この6月でパートナーシップ提携を解消している。

また、株を一部売却するにしても、J2に落ちれば、一気にチームの価値は下がる。一昨年、鹿島アントラーズの親会社で約6割の株を保有していた日本製鉄が、チームの株を約16億円でメルカリに売却したが、

「マリノスの株はそれよりずっと安くなるでしょう。それ以前に買い手が付くかどうか……」（同）

「いっそのこと、日産が手放してくれたほうが良かった…」

サポーターの嘆きが実に説得力を持って聞こえてくるのである。

小田義天（おだ・ぎてん） スポーツライター

デイリー新潮編集部