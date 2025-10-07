カニ、エビ、貝といった海鮮、鹿、羊といった肉類、乳製品や小麦粉を使ったパスタ．さらに今や全国的な人気を誇るスープカレーまで。北海道の食材をふんだんに使った飲食店や本店を北海道に置く東京のお店を集めました。今回は、その中でも北海道の肉を存分に楽しめる人気店をご紹介。夏の最後に、小さくておいしい北海道グルメ旅はいかがですか？

極上蝦夷鹿の魅力をフレンチの技で表現『前田食堂』＠赤坂見附

見た目は馴染みのハンバーグ、けれど食べればハッと驚くだろう。

伝説のハンター松野さんのエゾ鹿フランス風ハンバーグウチモモ肉のステックアッシェ3960円

『前田食堂』伝説のハンター 松野さんのエゾ鹿フランス風ハンバーグ ウチモモ肉のステックアッシェ 3960円 肉はウェットエイジングを施すことで繊維がほぐれ、旨みが増幅。ソースは肉の状態や注文したワインに合わせても変える。写真は鹿肉のスジ等で仕込むフォンを使った濃厚なソース。ロースの炭火焼も人気

ステックアッシェとはつなぎなしの挽肉で作るフランス風ハンバーグのこと。牛を使う場合が多いが、北海道出身の前田真吾シェフが選んだのは看板食材である白糠町の蝦夷鹿だ。それも伝説のハンターと称される松野穣氏が射止めた一級品。

的確な技で絞めた肉は独特の豊かな味わいと香りがあり、肉質に惚れた前田真吾さんは猟に同行したこともあるそう。

カリッとクリスピーな焼き目にナイフを入れると旨みの塊がほどけ、何というのかな、ウチモモ肉が持つ野趣味が体に満ちていくおいしさ。思い出すだけで顔がとろんと崩れる。

北の食材はまだあります、夏は生ウニのパスタ。海苔と柚子胡椒で主役を引き立てるセンスには思わずははあ〜と降参。とにかく素敵な店。

『前田食堂』マネージャー 猪本洋司さん

マネージャー：猪本洋司さん「北海道のワインと合わせて楽しむのもオススメです」

［店名］『前田食堂』

［住所］東京都港区赤坂4-2-2赤坂DNプラザビル1階

［電話］03-6459-1777

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、18時〜23時（22時LO）、土・祝：18時〜22時（21時LO）※変更あり

［休日］日、他不定休

［交通］地下鉄銀座線ほか赤坂見附駅10番出口から徒歩2分

ア・ラ・カルトOKの親しみやすい雰囲気がいい『エゾットリア』＠千駄木

鹿専門の猟師が仕留めたというえぞ鹿のローストは、しっとりとロゼ色に焼き上がり、澄んだうまみをたたえていた。そこに意外性のあるにらソースを合わせる。

白老村田さん・えぞ鹿もも肉のローストにらソース3300円

『エゾットリア』白老 村田さん えぞ鹿もも肉のロースト にらソース 3300円 にらとにんにく、洋ダシを合わせたにらソースが鹿もも肉の香ばしさを引き立てる。赤身の鹿肉は噛みしめると肉の旨みたっぷり

「この組み合わせ、面白いですね」と聞いてみると、店主の濱野さんは「ジンギスカンには必ずにらを入れるので、そのイメージで作ったんですよ」と教えてくれた。

ここは、食材ありきのイタリアン。どんな風に料理するかは、素材を見てから決めている。肉は北海道のベテラン猟師から、魚は信頼のおける魚屋から仕入れていて、この魚屋が、北海道出身だから道産の魚にめっぽう強い。

ア・ラ・カルトで好きなものを好きなように食べられて、しかもカトラリーには箸もある、と気楽。地元で長く愛される、アットホームで小さなトラットリアだ。

『エゾットリア』店主 濱野俊明さん

店主：濱野俊明さん「小さいお店なので来る前に電話をもらえると安心です」

［店名］『エゾットリア』

［住所］東京都文京区千駄木3-44-1すずらん通り内

［電話］090-9433-7653

［営業時間］18時〜23時（22時LO）

［休日］月・木

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅2番出口から徒歩5分

北海道クオリティの食材をイタリア料理で発信『北海道イタリアンMia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』＠新宿

豊かな風土に育まれた北海道の味覚をイタリアンに落とし込んだら……魅力もおいしさも2倍3倍、王道のピッツァやパスタもひと味違うクオリティに昇華する。魚介類、野菜、肉はもちろん、乳製品に卵に小麦粉に米まで、広大な美味の宝庫のあれやこれやを取り入れた料理の満足感はさすが地元発のレストランだ。

多彩なメニューから目に止まったのがタリアータ。

十勝若牛のタリアータ3480円

『北海道イタリアンMia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』十勝若牛のタリアータ 3480円 限定生産の「十勝若牛」はミディアムレアに火入れ。柔らかく豊かな旨みだ。バルサミコソースやトリュフ塩で味わう

実はこれ、「十勝若牛」という十勝清水町の農家だけで生産される希少な銘柄牛を使っているそうで、きめ細かくコク深い肉質にうっとり、特別感も満載だ。

季節限定の旬の味も楽しい。今の時季なら道産トマト「純あま」と常呂産ホタテのパスタはいかが。甘く弾ける真っ赤な実と肉厚ホタテが織り成す旨みの共演に拍手。改めて思う。すごいなあ、北海道。

『北海道イタリアンMia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』イタリアン事業部・事業部長 栗虫克典さん

イタリアン事業部・事業部長：栗虫克典さん「北海道×イタリアンがコンセプトです」

［店名］『北海道イタリアンMia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』

［住所］東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2タカシマヤタイムズスクエア13階

［電話］03-5361-1877

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］JR山手線ほか新宿駅新南改札・ミライナタワー改札から徒歩2分

焼肉激戦区に札幌すすきの名物“だるま”参上！『成吉思汗だるま上野御徒町店』＠御徒町

転んでも起き上がるだるまのように、戦後復興の札幌すすきので創業して71年。北海道を代表するジンギスカンの老舗が昨夏、70周年を機に「お客様に恩返しを」と道外初の東京進出を果たした。開店当初は6時間待ちだったというからどれだけファン待望の出店だったかわかるはず。

本店の味を頑なに守り、一度も冷凍せずチルドで空輸する生マトンは鮮度抜群だ。ラムとはまた違う羊本来の力強い味は圧巻。

上肉1790円（数量限定）、成吉思汗1290円

『成吉思汗だるま上野御徒町店』（手前）上肉 1790円（数量限定）、（奥）成吉思汗 1290円 炭火の鉄鍋で焼く。野菜も北海道産

けれど臭みはまるでない質の良さ＆柔らかさは徹底した素材へのこだわりと丁寧な下処理からだろう。その真っすぐな旨さを引き立てるのが一子相伝の特製ダレ。さっぱりしてるのに奥深さも感じる醤油ベースの味で、肉に絡めて頬張ればもう問答無用のおいしさ。

これが東京で楽しめるとは。正真正銘、本場の味です。

『成吉思汗だるま上野御徒町店』店長 グエン ゴック トゥアンさん

店長：グエン ゴック トゥアンさん「札幌直送の新鮮な生マトンを店で手切りしています」

［店名］『成吉思汗だるま上野御徒町店』

［住所］東京都文京区湯島3-41-5

［電話］03-6240-1430

［営業時間］11時半〜翌2時（ランチサービスは16時まで、翌1時半LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄銀座線上野広小路駅A3出口などから徒歩3分、JR山手線ほか御徒町駅北口から徒歩5分

ヘルシー＆極薄ラムをしゃぶしゃぶで堪能『北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店』＠恵比寿

くるんと丸めた肉の山盛りにゴクリと喉が鳴る。その薄さわずか0．3mm。そっと掴んで鍋の中でひらりと揺らせば霜が降りたように色付き、頬張ればあっさり上品な旨みが口中にスパーク……ラムしゃぶである。

ラムしゃぶ

『北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店』塩ジンギスカンに使う塩ダレをベースにした黒い塩スープと昆布ダシのスープで味わう

札幌の人気ジンギスカン店の姉妹店であるこちらはオーストラリア産ラムを使用。注文を受けてスライスするそれはボリュームにも目が釘付けだ。コースなら1人前300gもあるとか。

特徴は2種のスープ。黒いビジュアルのオリジナル塩スープは塩ダレ、黒ゴマ、コショウが効いたパンチのある風味。

昆布ダシの方はしゃぶしゃぶした肉を醤油ダレに付ける基本の食べ方。ひと鍋で2通りが楽しめるのもうれしい。他にも蝦夷鹿など北海道ならではの肉も。

〆は道産小麦粉を使ったラーメンを投入すれば宴は完璧！

『北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店』塩ジンギスカンに使う塩ダレをベースにした黒い塩スープと昆布ダシのスープで味わう

オーナー：南部仁孝さん「コースが定番。お得な食べ放題＆飲み放題もあります」

『北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店』オーナー 南部仁孝さん

［店名］『北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店』

［住所］東京都渋谷区恵比寿4-10-8恵比寿ビル2階

［電話］03-5424-1129

［営業時間］17時〜23時半（23時LO）

［休日］基本無休

［交通］JR山手線ほか恵比寿駅東口から徒歩5分

撮影／浅沼ノア（前田食堂）、西崎進也（エゾットリア）、谷内啓樹（Mia Bocca）、鵜澤昭彦（だるま）、取材／肥田木奈々（前田食堂、Mia Bocca、だるま）、岡本ジュン（エゾットリア）

2025年9月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

