東京・新宿区で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕、送検された５人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太（２９）が６日、留置先の警視庁三田署から釈放された。

＊ ＊ ＊ ＊

レイ法律事務所の河西邦剛弁護士は、草間の釈放について「検察官が勾留請求しなかった。逃亡の必要性がなく、悪質性が高い行為とはいえないと判断された」と説明した。特定の人に露出するようなケースとは異なり、被害者がいない事案のため、身柄の拘束は不要とみなされた。

今後の流れについて「警察が目撃者の話や防犯カメラの映像、周囲にいた人などから事情を聞き、検察官が刑事処分をするかどうかを決める」という。

判断まで約１、２か月ほどを要する。河西弁護士は「罰金刑の可能性もある。法定では３０万円以下の罰金だが、事情をくんで１０万円以下になるケースが多い」という。「事情が分からなければ、スポンサーや番組出演の関係者などにおいて、各取引先は判断に困る。自身の認識や事情を伝えていく必要性もあると思います」と語った。