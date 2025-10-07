毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」を見て、将来の計画を立てる人は多いでしょう。しかし、その見方を間違えている人は多いもの。「きちんと分かっている」と胸を張って言えますか？

51歳でリストラ…「ねんきん定期便」の年金額を信じていたが

大手メーカーで部長職を務めていた菊池健一さん（51歳・仮名）の人生設計が、一枚の辞令によって大きく狂い始めました。順調なキャリアを重ね、部下からの信頼も厚かった菊池さんを待っていたのは、「早期退職優遇制度」という名のリストラ勧告でした。

「まさか自分が、と思いました。すべて仕事を優先してきた。役員のポジションも見えるポジションだった。周りからも一目置かれる存在だったという自負もあった。それなのに、業績不振を理由にあっさり肩を叩かれるとは思ってもみませんでした」

突然の出来事に呆然としながらも、菊池さんの頭をよぎったのは、今後の生活のこと。2人の子どもはすでに独立していますが、まだ住宅ローンの支払いは15年弱残っています。住宅ローンは65歳を前に完済し、退職金は老後のための“保険”として手を付けず、年金だけで暮らしていく……それが菊池さんのシミュレーションでした。

今年の誕生月に送られてきた「ねんきん定期便」には、65歳から受け取れる年金が月20万円ほどだという記載。「月20万円もらえるなら大丈夫だ」と考えていたといいます。しかし、今後の資産形成について相談にいったときにまさかの勘違いが判明します。

「ねんきん定期便に書かれている年金額が、あくまでも額面であることを知りました。考えれば当たり前のことかもしれませんが……そこまで深く考えていなくて」

専門家からは「手取りは月17万円ほどになりますね」と何とも残念な言葉を告げられます。月3万円の誤差は、1年で36万円、10年で360万円、20年で720万円……「かなりの誤差だな」と焦りを感じたといいます。しかし、その焦りがさらに大きくなります。

その後、それまでの高収入が足を引っ張り、再就職がなかなか決まらなかった菊池さん。それまで働いていた会社の100分の1にも満たない会社から、なんとか内定を獲得したものの躊躇しているといいます。

「想定される給与を基に年金額を再計算してもらったところ愕然としました。60歳まで働き続けたとしても、将来もらえる年金額は当初の見込みより月々3万円ほど減ってしまうというのです。信じていた月20万円の額面が17万円になり、さらに手取り額は14万円ほどになるのですから。漫画のように『ウソだろ……』って、思わず声が出ましたよ」

エリート部長として描いていた老後設計は、51歳でのリストラを機に、もろくも崩れ去ってしまったのです。

「ねんきん定期便」の年金額は確定額にあらず

毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」。老後の生活設計のために役に立つものですが、勘違いが多いことでも知られています。

まず多い勘違いが、記載されている金額が手取り額ではないという点です。公的年金は雑所得として課税対象となり、所得税や住民税が源泉徴収されます。また、65歳以上であれば原則として年金から介護保険料が天引きされ、国民健康保険料（または後期高齢者医療保険料）も支払う必要があります。

もうひとつが、50歳以降に送られてくる「ねんきん定期便」に記されている年金額が、あくまでも見込額であること。「その時点までの加入実績」と「現在の加入条件が60歳まで続くと仮定した場合」のシミュレーションであり、菊池さんのように途中で退職したり、再就職して収入が大幅に減少したりすると、将来納める厚生年金保険料が減ります。当然といえば当然ですが、一度提示された見込額が決定額だと勘違いし、翌年になって変わっていることに驚くケースは後を絶ちません。

総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、1ヶ月の支出は25万円ほどで、毎月3万円ほど赤字になるのが平均的な高齢夫婦の家計。当初、「年金だけで暮らしていけるだろう」と考えていた菊池さん。それを実現できるのは、相当額の年金を受け取る「勝ち組だけ」といえるでしょう。

「さらに月3万円ほど年金が減る未来を受け入れるか、それとも、もう少し就職活動を頑張るか……どうしたらいいんでしょうね、私は」

［参考資料］

日本年金機構『大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています』

総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』