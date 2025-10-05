A¤§!groupÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÂáÊá¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¼Ì¿¿Î®½Ð¡×¤ÎÉÔ²Ä²ò
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£´Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×¤ÏÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£»ö·ï¤Ë¤ÏÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢¿¿ÁêµæÌÀ¤¬µÞ¤¬¤ì¤ë¡½¡½¡£
¡¡Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°£µ»þÈ¾¤¹¤®¡¢¿·½É¶è¿·½É£²ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ·â¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£µÆü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ÏÊüÁ÷ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡££´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á£Á¤§¡ª¡×¡Ê£Á£Â£ÃÊüÁ÷¡Ë¤âÆâÍÆ¤¬º¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£³Æü¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È´§ÈÖÁÈ¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Î£Ñ¡õ£Á¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÌµÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Ö£å£ò¡×¤ÏÆ±ÈÖÁÈ´Þ¤àÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î½Ð±é£´ÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤òÄä»ß¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢£´Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀµÌçÎÉµ¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ï³«»Ï£±»þ´ÖÁ°¤ËÃæ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤ÏÆ±ÆüÌë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏËÜ·ï¤Î¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢Áð´Ö¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ï¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¡£ÊÔ½¸¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡°ìÊý¤Ç»ö·ï¤Ë¤ÏÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ëÁ°¤ÎÏ©¾å¤ÏÂçÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä«Êý¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡££²ÃúÌÜ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¿ÍÊª¤Ï¡ÖÅÚÃÏÊÁ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥á¤ò³°¤¹¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Êà¾ì´·¤ìá¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ä«Êý¤ËÆ»¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¥¹¥ë¡¼¡£ÄÌÊó¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤Û¤É°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÏÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤ª¤Ü¤·¤¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤Û¤ÜÁ´Íç¤Ç¥·¥ã¥Ä¤À¤±¤ò±©¿¥¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¸«ÅÏ¤¹»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤¬Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë³Î¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö·ï¸½¾ì¤ÈÆ±°ì¤Î¾ì½ê¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤·¤«¤À¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤Ï¡ÖÈà¤Ï»Å»ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆâ¸þÅª¡£¼«Ê¬¤«¤éÁ°¤ØÁ°¤Ø½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂáÊá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼ÒÁ°¿È¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤Ë¤Ï¡¢£²£°£°£¹Ç¯£´·î¤Ë¸µ£Ó£Í£Á£Ð¤ÎÁð磲¹ä¤¬Å¥¿ì¤·¤Æ¸ø±à¤ÇÁ´Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î»þ¤ÏÍâÆüÉÕ¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¡¢»ö·ï¤«¤éÌó£±¤«·î¸å¤Ë»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤âÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡Ä¡£