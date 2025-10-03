¥Ü¡¼¥ë2¸Ä¤Ï³°¤ì¤Æ¤ë¡Ä¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ò½±¤Ã¤¿¡ÈÂç¸í¿³¡É¡¡Ä¾¸å¤Ë½ªÀï¡Ö¿È¤ÎÌÓ¤¬¤è¤À¤Ä¹ó¤¤È½Äê¡×
¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤ò³Î¿®¤â¡Ä
¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ 3¡¼1 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ìº£µ¨¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·1-3¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢¸·¤·¤¤È½Äê¤Ë¤è¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¾ÃÌÇ¡£¡Ö¿È¤ÎÌÓ¤¬¤è¤À¤Ä¤Û¤É¤Î¹ó¤¤È½Äê¡×¤ÈÊÆµ¼Ô¤âÊò¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Î°ìÀï¤Ï8²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9²óÀèÆ¬¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥á¥ê¥ë³°Ìî¼ê¤¬È¿·â¤Î¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÄã¤á¤Î1µå¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤ò³Î¿®¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µå¿³¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÈ½Äê¡£¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤ÏÂÇÀÊ¤Ç¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¹³µÄ¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤º¤Ëµå¿³¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ãæ·Ñ±ÇÁü¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢MLB¸ø¼°¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë¡ÈÀµ³Î¡É¤Ê¥¾¡¼¥ó¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÂÇÆ±ÅÀ¤ÎÅ¸³«¡£¤·¤«¤â¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï2¼ÔÏ¢Â³»àµå¤Ç¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤¬»Íµå¤Ê¤é¤ÐÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡9²ó¤Ëµ¯¤¤¿¡È¸í¿³¡É¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¿È¤ÎÌÓ¤¬¤è¤À¤Ä¤Û¤É¤Î¹ó¤¤È½Äê¡£ABS¡Ê¼«Æ°¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤¬°ì¹ï¤âÁá¤¯É¬Í×¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¡¼¥Õ¥ë¡¦¥¢¥Ê¥¦¥·¥ó¥°¡×¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ó¤¹¤®¤ëÈ½Äê¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ÎÌîµåÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ïº£¡¢ABS¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤·¡¢Íèµ¨¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëABS¤¬¤Þ¤À»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¸½¼Â¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë