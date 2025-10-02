Å·¹ÄÊÅ²¼¸¥¾åºî²È¡¦À¶¿åîÍ·î¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ª¡Öèß¸Å¾Æ ¶âºÌÃã´ï¡×¼õÃí³«»Ï¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò47CLUB¤Ï¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ èß¸Å¾Æ ¶âºÌÃã´ï¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤¹¤ë¡£ËÜºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ø¤Î¸¥¾å¤äG7°ËÀª»ÖËà¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÇÖ¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Äèß¸Å¾Æ¤ÎÌ¾¾¢¡¦À¶¿åîÍ·î»á¡£ÅÁÅý¤Î»çÅ¥µÞ¿Ü¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Êµ»Ë¡¤Ç¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¢£èß¸Å¾Æ¤ÎÌ¾¾¢¡ÖÀ¶¿åîÍ·î¡×
ºî¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿åîÍ·î»á¤Ï¡¢Ê¿À®2Ç¯¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ø¤Î¸¥¾å¤ä¡¢Ê¿À®25Ç¯¤Î°ËÀª¿ÀµÜ¼°Ç¯Á«µÜ¤Ø¤Î¸¥Ç¼¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤Î»ÍÆü»Ô»ÔÌµ·ÁÊ¸²½ºâÊÝ»ý¼ÔÇ§Äê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Îµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾¢¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£ èß¸Å¾ÆÆÃÍ¤Î³ê¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤È¡¢¿¼¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¡Ö»çÅ¥¡×¤Î¿§¹ç¤¤¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹µ»½Ñ¤Ï¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ëµ±¤¤òÁý¤¹¡Ö·ÐÇ¯Èþ²½¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
èß¸Å¾Æ¤ÎÌ¾¾¢¡ÖÀ¶¿åîÍ·î¡×»á
¢£ÅÁÅýµ»Ë¡¤È³×¿·µ»½Ñ¤¬Í»¹ç¡£°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬»Íµ¨¤òºÌ¤ë
ËÜºî¤Î³°´Ñ¤òºÌ¤ë¤Î¤Ï¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ëµ±¤¯¶âºÌ¡£îÍ·î»á¤Ïèß¸Å¾Æ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¬¥é¥¹²Ã¹©¤Ê¤É¤ÇÍÑ¤¤¤ë¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥Èµ»Ë¡¤ò»çÅ¥µÞ¿Ü¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê·Ý½Ñ¤Î¶ÃÏ¤ò³«¤¤¤¿¡£ Í¥Èþ¤Êºù¡¦¹ÈÍÕ¤ÎÌÏÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¢¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤È¡¢Ì¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ÎÍ»¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ïÉÊ¤À¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§ EXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ èß¸Å¾Æ ¶âºÌÃã´ï
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ: µÞ¿Ü1ÅÀ¡¢ÅòÆÝ2ÅÀ
¾¦ÉÊ²Á³Ê: 242,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÂÄê¿ô: 50ÅÀ
¥µ¥¤¥º¡¦ÍÆÎÌ:
µÞ¿Ü¡§Éý Ìó15cm ¡ß ±ü¹Ô Ìó13cm ¡ß ¹â¤µ Ìó9cm / ÍÆÎÌ Ìó300Õ
ÅòÆÝ¡§Ä¾·Â Ìó6.5cm ¡ß ¹â¤µ 8cm
