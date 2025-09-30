【映画ランキング】『チェンソーマン レゼ篇』V2！ 公開2週で興収30億円目前の大ヒット
9月26〜28日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週首位スタートだった『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末金土日動員52万3000人、興収7億9970万円をあげ、2週連続1位に。累計では動員196万人、興収29億円を突破した。
【写真で見る】9月26〜28日の全国映画動員ランキング 2〜10位までを一気見！
2位は、公開11週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員27万1000人、興収4億4700万円を記録し、同順位をキープ。累計では動員2426万人、興収350億円を突破。前週より10億円上積みしており、まだまだ勢いは衰えていない。
3位は、かわぐちかいじのヒット漫画を大沢たかお主演で実写化したシリーズの劇場版第2弾『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が、初週金土日動員19万5000人、興収2億8200万円を記録し初登場。
4位は、公開5週目を迎えた『8番出口』が先週からワンランクダウンしたものの、週末金土日動員16万8000人、興収2億3600万円という高い稼働をみせた。累計では動員301万人、興収42億円を突破した。
5位は、公開17週目の『国宝』が先週と同順位をキープ。累計では動員1092万人、興収154億円を突破。6位は、先週の4位から2ランクダウンの『ブラック・ショーマン』が入り、ベスト10のうち上位6作品が東宝配給（『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』はアニプレックスとの共同配給）という結果になった。
その他、浅倉秋成の同名小説を阿部寛主演で映画化した『俺ではない炎上』が8位に初登場した。
9月26〜28日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
第2位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第3位：『沈黙の艦隊 北極海大海戦』
第4位：『８番出口』
第5位：『国宝』
第6位：『ブラック・ショーマン』
第7位：『映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』
第8位：『俺ではない炎上』
第9位：『宝島』
第10位：『ひゃくえむ。』
【写真で見る】9月26〜28日の全国映画動員ランキング 2〜10位までを一気見！
2位は、公開11週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員27万1000人、興収4億4700万円を記録し、同順位をキープ。累計では動員2426万人、興収350億円を突破。前週より10億円上積みしており、まだまだ勢いは衰えていない。
4位は、公開5週目を迎えた『8番出口』が先週からワンランクダウンしたものの、週末金土日動員16万8000人、興収2億3600万円という高い稼働をみせた。累計では動員301万人、興収42億円を突破した。
5位は、公開17週目の『国宝』が先週と同順位をキープ。累計では動員1092万人、興収154億円を突破。6位は、先週の4位から2ランクダウンの『ブラック・ショーマン』が入り、ベスト10のうち上位6作品が東宝配給（『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』はアニプレックスとの共同配給）という結果になった。
その他、浅倉秋成の同名小説を阿部寛主演で映画化した『俺ではない炎上』が8位に初登場した。
9月26〜28日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
第2位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第3位：『沈黙の艦隊 北極海大海戦』
第4位：『８番出口』
第5位：『国宝』
第6位：『ブラック・ショーマン』
第7位：『映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』
第8位：『俺ではない炎上』
第9位：『宝島』
第10位：『ひゃくえむ。』