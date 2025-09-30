日本仏教協会、千原せいじ顧問辞任の経緯を公表「5月に不快な行動」 SNS炎上は無関係
日本仏教協会は25日、公式サイトを更新し、お笑いコンビ・千原兄弟の千原せいじが同協会顧問を辞任した経緯を公表した。
【写真】得度し千原靖賢和尚となったことを報告した白衣姿の千原せいじ
同協会は、千原の辞任について、問い合わせが多発しているとし、辞任に至った経緯を報告。「千原せいじ氏は5月に不快な行動をとった為、日本仏教協会代表理事が注意したところ、本人から辞任したい意向があったので、辞任を認めました。炎上する以前に日本仏教協会顧問を辞任しています」とした。
そして「ですので、千原せいじ氏がSNS上で炎上している件については、当会は全く無関係です」と結んだ。
千原せいじは2024年5月に天台宗で得度。同年11月に同協会の顧問に就任。しかし、今年7月22日に協会は公式サイトで、5月13日に千原から顧問辞任の意向があり、さらに6月25日には千原の顧問弁護士から辞任届が届いたとし、千原の顧問辞任を報告した。
また今年7月、自身のYouTubeチャンネルで配信した動画内での発言をきっかけにSNSで炎上していた。
【写真】得度し千原靖賢和尚となったことを報告した白衣姿の千原せいじ
同協会は、千原の辞任について、問い合わせが多発しているとし、辞任に至った経緯を報告。「千原せいじ氏は5月に不快な行動をとった為、日本仏教協会代表理事が注意したところ、本人から辞任したい意向があったので、辞任を認めました。炎上する以前に日本仏教協会顧問を辞任しています」とした。
そして「ですので、千原せいじ氏がSNS上で炎上している件については、当会は全く無関係です」と結んだ。
千原せいじは2024年5月に天台宗で得度。同年11月に同協会の顧問に就任。しかし、今年7月22日に協会は公式サイトで、5月13日に千原から顧問辞任の意向があり、さらに6月25日には千原の顧問弁護士から辞任届が届いたとし、千原の顧問辞任を報告した。
また今年7月、自身のYouTubeチャンネルで配信した動画内での発言をきっかけにSNSで炎上していた。