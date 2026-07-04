ポケモンスリープ3周年を記念し、みなとみらいで寝顔スタンプラリー開催カナロコ by 神奈川新聞

ポケモンスリープ3周年を記念し、みなとみらいで寝顔スタンプラリー開催

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 横浜みなとみらい21地区でポケモンの寝顔スタンプラリーが開催される
  • ポケモンスリープ配信3周年を記念した無料参加イベントで7月17日から8月23日まで実施
  • 全長約3メートルのカビゴン広場やオリジナルドリンク販売などの企画も用意されている
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