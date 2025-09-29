リーグ2位はニコ・ホーナーの打率.297

メジャーリーグは28日（日本時間29日）にレギュラーシーズン最終戦が行われ、タイトルが確定した。ナ・リーグではフィリーズのトレイ・ターナー内野手が自身初となる首位打者を獲得。もっとも、打率.304（589打数179安打）は1876年に創設されたナ・リーグにおいて、149年間で最低打率でのタイトルとなった。

昨年はルイス・アラエス内野手（パドレス）が.314で首位打者を獲得。大谷翔平投手（ドジャース）も.310、ロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）も.302で3割打者が3人いた。しかし今季のナ・リーグではターナーのみ。打率2位はニコ・ホーナー内野手（カブス）の.297だった。

一方でア・リーグではアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が.331で初のタイトルを手にした。3割打者はジャッジを含めて計6人生まれた。

首位打者の最低打率記録は1968年、カール・ヤストレムスキー（レッドソックス）の.301。この年のア・リーグの3割打者は彼１人しかいなかった。ナ・リーグも5人だけで、この年は「投手の年」として定義づけられているシーズンだった。近年は投手のレベルが飛躍的に上昇しており、メジャー全体の平均打率は下降傾向にある。2023年からは極端なシフト禁止が導入されたものの、劇的な変化は生まれなかった。（Full-Count編集部）