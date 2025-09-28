【パリ＝平地一紀】国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）はソウルで２７日に開いた総会で、ウクライナ侵略を続けるロシアと同盟国ベラルーシのパラリンピック委員会の資格停止処分を全面的に解除すると決めた。

これに対し、ウクライナの外務省と青年スポーツ省は同日、共同声明を発表し、ＩＰＣの決定について「恥ずべきものだ」と反発し、世界中のスポーツ界に批判するよう呼びかけた。声明でロシアがソ連時代からスポーツをプロパガンダ（政治宣伝）に利用してきたと指摘し、決定は「ロシアによる攻撃やテロを助長する」と訴えている。

決定により来年３月のミラノ・コルティナ・パラリンピックに両国の選手が国の代表として出場する可能性が生じている。ＡＦＰ通信によると、ウクライナのマトビー・ビドニー青年スポーツ相は同日、ウクライナのパラリンピック参加について「後日改めて決定する」と述べ、ボイコットの可能性を排除しなかった。

一方、ＩＰＣは総会後、読売新聞の取材に応じ、パラリンピックを含む国際大会にロシアとベラルーシの選手が参加できるかどうかの可否は、出場の基準を定めている各競技の国際競技連盟（ＩＦ）に判断が委ねられると回答した。今後はＩＦの対応も焦点となりそうだ。