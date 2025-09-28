スマホゲームをする飼い主さん、横にいた柴犬さんが…。どうしても阻止したくて見せた行動を捉えたいじらしい光景は記事執筆時点で1.1万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【動画：スマホゲーム中の女性→『どうしても阻止したい』と横にいた犬が…絶対に続けられない『まさかのアピール』】

スマホゲームをする飼い主→横にいた柴犬が…

Xアカウント『@zerohirotensuke』に投稿されたのは、柴犬「てんてん」ちゃんのお姿。飼い主さんが寝転がりながら、スマホゲームをしていると…そこにやってきたというてんてんちゃん。

スマホの画面にふわふわのおててを乗せて、飼い主さんの操作を懸命に邪魔し始めたのだそう。

どうしても阻止したくて見せた行動に反響

それでもゲームをやめない飼い主さんのことを確認したてんてんちゃんは、鼻先でスマホの位置を確認。

周りの状況をちょいちょいとおててで確認したかと思えば…ふわふわでもこもこのマシュマロボディ全身を使って強硬手段に出たというのです。

スマホの上に腰を下ろし、完全に画面を覆い隠してしまったというてんてんちゃん。もう操作どころか画面も見えず、ゲームを続行するのは不可能な状況になってしまったのだとか。

どうしても阻止したい、ゲームじゃなくて自分を見てほしい…てんてんちゃんの可愛すぎる行動は、多くの人々をほっこり和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ゲームより自分を構ってほしかったんだねえ」「振り向いてってアピール」「可愛い」「サイコー！」などのコメントが寄せられています。

穏やかな日常が尊すぎる

てんてんちゃんは、14歳を迎えた女の子。飼い主さんのゲームを邪魔していたお姿は、数年前のものなのだそう。現在も、甘えん坊な性格は変わっておらず、日々穏やかな時間を過ごされているといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすてんてんちゃんのお姿は、柴犬やシニア犬の魅力、たくさんの癒やしを発信し続けています。

