鈴木おさむ「歩行困難くらいに…」 症状明かし「いや、困りました！！」
お笑いトリオ・森三中・大島美幸の夫で、元放送作家の鈴木おさむが28日、自身のインスタグラムを更新。「朝、起きて歩行困難くらいになり」と、自身の状況を伝えた。
鈴木は、足元の写真とともに「足底腱膜炎になりました。多分。めっちゃ痛いです。元々、50過ぎて起きると足が痛いのはあったんですが…。今年、ディズニーランド行って、めちゃくちゃ歩いて。その翌朝あたりから、足の裏のかかと近辺が痛くて。日に日にどんどん痛くなってきて。朝、起きて歩行困難くらいになり。時間経つと歩けるんだけど。最近は昼間もいたくなり」と報告。
続けて「スポーツマッサージの先生に看て貰ったら、足底腱膜炎だろうと。テーピングのやり方教わったんですが。なんかうまくいかず。その中で、このカカトを守ってくれるサポーター買って付けてるとまだまし。いや、だけど、日に日に痛みは増してる感じがして。これ、病院に行くなきゃなんだろうけど。まずこれって整形外科？？そして、どうやって直すの？家で簡単に対策できることないのかな…いや、困りました！！」と記している。
