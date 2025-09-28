息子「みんなのためにお菓子持って行く！」結果、しょんぼりした顔で帰宅。かえって『傷ついたワケ』

「みんなが喜んでくれるから」と遊ぶ時にお菓子を配っていた息子。ところが次第にそれが当然のことと受け取られ、ついには勝手にリュックを開けられるようになってしまい……。そんな出来事を友人が話してくれました。

お菓子がきっかけのちいさな変化

最初の頃はまた勝手にリュックを開けられることもあったようですが、次第にそれもなくなり、今では誰も息子の荷物に手を出さなくなったそうです。

子どもは純粋で遠慮を知らないもの。ほんの一部の友達の行動とはいえ、息子にとっては嫌な体験でした。それでもきちんと話してくれてよかったと感じられた出来事でした。

フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。