片手に乗るほど小さかった赤ちゃんハスキー。生後8ヶ月を迎えると…衝撃的な成長ビフォーアフター、驚きの光景は記事執筆時点で98万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『片手に乗るほど小さかった赤ちゃん犬が…』生後8ヶ月を迎えた結果→衝撃的な『成長ビフォーアフター』】

片手に乗るほど小さかったハスキー犬が…

Xアカウント『@At_sign_0510』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「きなこ」ちゃんのお姿。

お迎え当時、片手に収まってしまうほど小さく、ぬいぐるみのようなお姿をしていたというきなこちゃん。

三角のお耳もあまりにも小さく垂れており、どこか儚げな印象を与えるあどけない表情はあまりにも愛くるしいものだったといいます。

そしてお迎えからたった半年程が経過、生後8ヶ月を迎えたきなこちゃんはというと…。

なんとか両手で抱き上げられるものの、片手で持ち上げるなんてもっての他。とっても立派に成長されているそう。

とはいえ、生後8ヶ月のきなこちゃんはまだまだ育ち盛り。これからまだまだ成長を見せてくれるはずのきなこちゃんのビフォーアフターは多くの人々を驚かせると同時に笑顔にさせることとなったのでした。

この投稿には「ぶっとい足は大きくなる証拠」「大きくなったねえ！」「足が長い」「美しいわんちゃん」などのコメントが寄せられています。

日々成長中！お転婆なハスキーの女の子

2024年12月15日生まれのきなこちゃんは、とってもやんちゃで甘えん坊な女の子。凛々しい美貌の持ち主でありながら、ハスキー会のタイムアタックで優勝するなど、タフでパワフルな一面も兼ね備えているのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすきなこちゃんのお姿は多くの人々にシベリアンハスキーの魅力や、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@At_sign_0510」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。