¡Ö¤³¤ì¥À¥ó¥¹¡©À¹Ô°Ù¤¸¤ã¤ó¡×È¯¸À¤Ç±ê¾å¤ÎHoney J¡¢ÂçÃÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥¤»¤¿¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¡É¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼Honey J¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¹Ô°Ù¤¸¤ã¤ó¡×±ê¾å¤·¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿åÃå»Ñ
Honey J¤ÏÀè¤´¤í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ë¥í¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤«¤é¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÄ´¤ÎÁõ¤¤¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤É½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢Èà½÷¤¬»ý¤ÄËÛÊü¤µ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªHoney J¤Ïº£²Æ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½÷À¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥Ð¥È¥ëÈÖÁÈ¡ØWORLD OF STREET WOMAN FIGHTER¡Ù¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎAIKI¤È¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥À¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¥À¥ó¥¹¡©À¹Ô°Ù¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÏÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£