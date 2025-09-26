日本は“稼げない国”…「不良外国人が増えた理由は、日本が人材を選べなくなった結果」もはや“誰でもOK状態”の実情
参院選以降、日本では本格的に外国人排斥ムードが漂うい始めた。一方で水面下では技能実習生をめぐり新たな動きが出ていた。マスコミが報じないもう一つの移民問題とは!?
◆賃金の高い韓国や台湾に流れ「残り」が日本へ来る!?
去る参議院選挙で「日本人ファースト」を掲げる参政党が14議席と躍進。神谷宗幣代表の発言などから、争点に浮上したのが外国人政策だ。
「野放図に入れていたら、日本人の賃金が上がらない。いい仕事に就けない外国人が集団で万引とかをやって、大きな犯罪が生まれる」（神谷代表の参院選での第一声）
ただ、外国人労働者採用に関わる日本企業の当事者に言わせれば、とんだ見当違いだという。ベトナムの人材派遣会社つばき人材育成（ホーチミン市）日本支社長の五百部敏行氏はこう話す。
「あたかも外国人が押し寄せているかのような印象が広がっていますが、賃金が上がらない上に、働き方改革による残業規制と円安物価高の影響から、日本は“稼げない国”だと人気が下がっています」
◆人気就職口ですら募集条件が緩和
ベトナムは日本国内の外国人労働者の約25％を占める最大の送り出し国だが、現地では募集現場に異変が起きているという。匿名を条件にベトナムの人材派遣会社幹部A氏が実態を打ち明ける。
「’10年代は日本が圧倒的な人気で、採用予定人数の3倍の応募者が集まりました。今は2倍どころか、採用予定人数を集めるのにも苦労しています。そのため、タトゥーでもB型肝炎でもOKと、誰でもOK状態になっています」
ワクチン普及の遅れから、ベトナムでは母子感染などでB型肝炎が多いとされるが、確かに来るもの拒まず。別の人材派遣会社のB氏も言う。
「不人気職の農業や建設はもちろん、惣菜工場など人気の飲食料品製造業などでもタトゥーOKになり、年齢も40代まで応募可能という募集が最近、出てきています」
これまでベトナム人を雇用してきた日本企業からすれば、継続してベトナムから技能実習生を採用したい。日本語の壁は高く、同じ国出身の先輩が後輩に仕事を教える流れを途切れさせたくないからだ。
しかし、集める側は大変だ。最近では面接にサクラを雇い、何とか体裁を保つ送り出し機関も出てきているという。
「採用予定人数だけの候補者を何とか揃え、残りはサクラ。仮に採用されたら大変なので、わざとサンダルなどを履かせてやる気がないように振る舞わせたり、事前に全く日本語を話さないように指示したりしています」（B氏）
’10年代は多額の借金を背負って来日するベトナム人技能実習生が多数存在したが、それだけ稼げたということだ。
◆犯罪増加の背景にモンスター実習生？
しかし、円安が彼らを直撃し、母国通貨にすると給与が2〜3割も減少。そして物価高で生活費も上がっている。
一方、母国ベトナムは工場労働者でも月に1500万ドン（約6万円）程度稼げるほど、経済成長が続く。出稼ぎ労働者の間では巷間「3倍稼げれば行くが、2倍では行かない」と言われるが、実質賃金が上がらない日本で働く魅力は年々薄くなってきている。
実際、直近のベトナム人技能実習生の新規入国者数を見ると、ピーク時の約9万1000人（’19年）から、約7万8000人（’23年）に減少。人気の凋落とともに「値下げ」も始まっているという。
ベトナムの複数の人材派遣会社幹部に取材したところ、技能実習生として日本に行くための手数料は、コロナ禍前は約8000ドルだったが、コロナ禍以降は6000ドル程度にまで低下。日本では高い手数料に批判が集まっていたが、高いだけの魅力があるということだったのだ。
値下げが進めば応募者の幅は広がるが、その分、人材の質は低くなる。
