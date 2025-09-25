¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡ÙS.H.Figuarts¤Ë¡Ö³¦²¦¿À(¥ß¥Ë)¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts ³¦²¦¿À(¥ß¥Ë)-DAIMA-¡×(7,700±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î26Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts ³¦²¦¿À(¥ß¥Ë)-DAIMA-¡×(7,700±ß)
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÂ¹¸ç¶õ¡×¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤¿Ãç´Ö¤Î°ì¿Í¡Ö³¦²¦¿À(¥ß¥Ë)¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
¡ÖS.H.Figuarts Â¹¸ç¶õ(¥ß¥Ë)-DAIMA-¡×(ÊÌÇä¤ê)¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¸ò´¹ÍÑÉ½¾ð¥Ñ¡¼¥Ä¤È¡¢¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£´û¤ËÅ¸³«ºÑ¤ß¤ÎDAIMA¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
(C)¥Ð¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
