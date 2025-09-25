ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÆÍÁ³¤Î¡È°¥¬¥¡ÉÈ¯Æ°!?¡¡»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¥¬¥ó¸«¡ÄÅ¨·³¤Ë¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥³¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÎÝ¾å¤Ç¸«¤»¤¿¡¢»×¤ï¤Ì¡ÈÉ½¾ð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó8Ã¥»°¿¶5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï1»Íµå1ÆÀÅÀ¤Çº£µ¨142ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÎÝ¾å¤Ç¤ÏÁê¼êÌî¼ê¤È¸òÎ®¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÉ½¾ð¥«¥Ã¥±¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½Ö´Ö¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»100»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡£ºÇÂ®101.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.9¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨ºÇÄ¹6²ó¤òÅê¤²¤Æ8Ã¥»°¿¶5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢2023Ç¯9·î¤Î±¦Éª¼ê½Ñ°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊQS¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¡£º£µ¨142ÆÀÅÀ¤È¤·¡¢µåÃÄµÏ¿¤Ë¤¢¤È6ÆÀÅÀ¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿6²ó¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Î»Íµå¤ÇÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ú¥ë¥É¥âÆâÌî¼ê¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤É¸òÎ®¡£¥Ú¥ë¥É¥â¤ò¡È¥¬¥ó¸«¡É¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¡¢Ç®Àï¤ÎºÇÃæ¤Ë¸«¤»¤¿Å¨Áª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÉ½¾ð¡É¤Ë¶Ã¤¯¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³½Ð¡£¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤òÂç¹¥¤¥Ú¥ë¥É¥â¡×¡ÖÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¡Ö¡È»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é¥µ¥¤¥ó¤¢¤²¤ë¤è¡É¾ìÌÌ¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥³¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¾éÃÌ¤À¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¥Ú¥ë¥É¥â¤Ï¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ë¥É¥â¤Ï2023Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°¡¢ÂçÃ«¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï6²ó¤ËÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¤«¤é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿9²ó¤Ë¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë