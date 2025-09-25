Photo: はらいさん

2003年にオープンしたApple 銀座が約3年間の工事を終え、明日9月26日（金）にリニューアルオープンを迎えます。

米国以外で世界初のストアであるApple 銀座。一体どう生まれ変わったのでしょうか？ 先行内覧会にご招待いただき、実際に建物内を見てきました。

全4フロア構成。エレベーターにもぜひ注目を

Apple 銀座に入店して最初に目に留まったのが、入り口付近に存在する3基のエレベーター。そう、新しいApple 銀座は全4フロア構成なのです。上層階に用事がある方や車椅子をご利用の方でもスムーズに移動できるのが素晴らしいですね。

ちなみにこのガラス張りのエレベーター、上下に動くときに周りが光る仕様に。外から見てていると、謎のカッコよさに感動してしまいました。

Apple 銀座の各フロア構成はこんな感じ。iPhoneは1階と3階で実機を確認することができます。ちなみに、リニューアル前に存在したシアターは無くなりました。

エレベーター同様に1階から4階までアクセスできる階段は、手すりが付いていたり階段の横幅が広いなど、とても登り降りしやすい印象を受けました。オレンジ色の壁紙もかわいいです。

どこかで見たことあるオレンジだと思ったら、iPhone 17 Proのコズミックオレンジに近い色合いでした。こうして眺めていると、どんどんオレンジに愛着が湧いてきます。

自然光を取り入れた明るい店内

Apple 銀座の内装には木製パネルが使用されているため、どのフロアも落ち着いた雰囲気が漂います。

2重構造のガラスの壁から差し込む陽の光も印象的で、iPhoneの色選びで悩んだ際には照明と陽の光の下でそれぞれの見え方を比較してみるのも参考になるかもしれません。ちなみに1階から2階、3階から4階はそれぞれ一部分が吹き抜けのあるデザインが採用されています。

Apple 銀座は、どのフロアも奥行きを感じる構造となっているため、先日発売されたiPhone 17 Proの最大8倍の光学品質ズームを試すのにもうってつけの環境だと思いました。

ちなみに1階はワンフロア丸々iPhoneが占めているため、触りたいけど触れない順番待ちが発生する確率も低そう。また、Apple純正のケースやストラップといったiPhone アクセサリもこのフロアでチェックすることができますよ。

東京初のPickupエリア

2階の奥のスペースには、オンラインで注文した製品を簡単に受け取ることができるPickupエリアが設けられていました。これは東京のApple Storeでは初とのことです。

ちなみに受け取り待ちの製品は引き出し部分に収納されているとのことなので、ゲストは来店後スムーズに製品を受け取れるそうです。

ほかにも2階にはApple WatchやMac、iPad、AirPodsがズラリと並んでいました。

正面にはガラス越しに松屋銀座が見えますが、よーく見ると反転したAppleロゴが重なって見えるという不思議な光景を目の当たりにするはずです。

Apple Vision Pro体験コーナーも登場

3階には事前予約制のApple Vision Pro体験コーナーが存在します。ノの字型のソファに腰掛けて、スタッフの方と1:1でデモが進行します。

Today at Appleのコンテンツが映し出されるディスプレイに関しては、Apple 新宿やApple 丸の内、Apple 表参道のような巨大スクリーンではなかったのは正直少し残念でした。

4階については、Genius Barがほとんどのスペースを占めています。このフロアに限らず、机や椅子の高さは敢えて統一されていないため、車椅子をご利用の方を含むすべての方が使いやすいように配慮されたデザインが採用されています。

巨大な窓ガラスを覆うルーパーは、太陽の光に合わせて並行するとのこと。実際に動くところも見てみたいですね！

新しく生まれ変わったApple 銀座は、いよいよ明日9月26日(金)午前10時オープン。

期間限定で水引をARで表示させるコンテンツも用意。QRコードをスキャンすることで、iPhoneの画面上に自分で描いた水引が出現し、壁紙にしたりARで表示して楽しむことができるんだりとか。オープン時だからこそ体験できる斬新なコンテンツですね。

Photo: はらいさん, Source: Apple