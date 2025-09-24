【フラワーミッフィー】季節のお花「チョコレートコスモス」がテーマの期間限定ドリンクが登場！
人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」にて、2025年9月26日（金）より、「チョコレートコスモス」がテーマの期間限定ドリンクが登場。さらにカップ型ポーチに収納可能なドリンクメニューをモチーフにしたエコバッグが販売される。
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」では、2025年9月26日（金）より、期間限定のドリンクメニュー「フラワーミッフィー チョコレートコスモスほうじ茶モカ」が提供される。
フラワーミッフィー ジュースガーデンでは、ミッフィーとお花をテーマに四季の変化を感じていただけるドリンクを提供しており、2025年9月26日（金）からはチョコレートのような香りを放つシックな花色が特徴的な「チョコレートコスモス」をテーマにしたドリンク「フラワーミッフィー チョコレートコスモスほうじ茶モカ」が期間限定で販売される。
上品な渋みを感じるほうじ茶とミルク、チョコレートソースを合わせた「フラワーミッフィー チョコレートコスモスほうじ茶モカ」は、たっぷりのチョコレートホイップの上にココアパウダーでコスモスの花びらを表現し、チョコレートの香りが楽しめるこっくりとした味わいに仕上げられている。
次第に秋めくこの季節にぴったりの、期間限定ドリンクをお楽しみを。
また、フラワーミッフィー ジュースガーデンで提供していたドリンクメニューをモチーフにした、フラワーミッフィー ジュースガーデンのロゴをあしらったカップ型のポーチとエコバッグのセットが登場する。
カップ型ポーチはエコバッグの収納はもちろんのこと、中にお好きなマスコットやお気に入りの小物を入れて「見せるポーチ」としても活用できるクリアな仕様。エコバッグは大容量かつ、軽くて薄手のたたまず丸めてポーチに入れられる実用性にこだわっている。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
