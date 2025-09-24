サウジアラビア王国館、第95回サウジアラビア王国ナショナルデー公式記念式典を開催【大阪・関西万博】
2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館は、第95回ナショナルデーを祝う壮大な祝典を開催し、豊かな文化と遺産、そして「ビジョン2030」に基づくダイナミックな変革を紹介した。また、団結と国民の誇りを刻むこの祝典は、サウジアラビアの成果と伝統を強調する場でもあった。そして大阪・関西万博（以下、万博）において、この祝典は二国間関係の強化と日本との文化交流を促す舞台となった。日本はサウジアラビアにとって重要な戦略的パートナーであり、両国は70年にわたる外交関係を築いている。
祝典行事は、Expoホール・シャインハットでのナショナルデー公式式典で幕を開け、国歌斉唱に続き、サウジアラビアと日本の代表による挨拶が行われた。登壇者には、サウジアラビア王国投資大臣および同国の国際博覧会参加運営委員会委員であるハーリド・ビン・アブドゥルアズィーズ・アル＝ファーレフ閣下と、日本の経済産業副大臣である大串正樹氏が名を連ねた。
サウジアラビア王国ナショナルデーには、VIP賓客、国際代表団、メディア関係者、一般の来場者など約2,000名が参列した。式典では、伝統と芸術性を融合させた一連の文化公演が披露され、特にハイライトとなったのは、伝統楽器の生演奏に合わせて踊られるサウジの伝統剣舞「アルダ」であり、強い国家の誇りを表現した。一日を通して参加者は、興奮と学び、発見の旅へと誘われ、万博会場内の様々な場所で繰り広げられる音楽や工芸、過去と現在の伝統芸能の祭典を通じてサウジアラビア文化を体験した。
続けて、満員の観衆はリング下に集結し、サウジアラビアのパレードを楽しんだ。パフォーマーたちはExpoホール・シャインハットを出発し、Expoアリーナ・Matsuriへと向かった。その後、Expoナショナルデーホール・レイガーデンでは、キング・アブドゥルアジズ世界文化センター（イスラ）制作によるサウジアラビア映画『バレーロード』の特別上映が行われた。このイベントでは、イスラの映画プロデューサーであるマジェド・サンマン氏がモデレーターを務め、サウジの学者・演劇監督でありキング・サウード大学准教授、元サウジ文化芸術協会事務局長であるナイフ・ハラフ氏を招いたパネルセッションが開催された。
ナショナルデーの祝祭は、Expoアリーナ・Matsuriでの華やかな夜のエンターテインメントと音楽で幕を閉じた。このコンサートでは「アルダ」のリズムをフィーチャーしつつ、新進サウジアラビアのアーティストのパフォーマンスも交え、伝統と現代の創造性が融合した。また、日本の能楽師とサウジのネイ奏者、日本の太鼓奏者とサウジのサムリ奏者による共演も披露された。イベントのハイライトは、World Expolympics賞で「ベスト・プレゼンテーション賞」にノミネートされたダイナミックな作品「水の物語」のナショナルデー特別版であった。ライブパフォーマンスと没入型プロジェクションマッピングを融合させ、日本の海女とサウジアラビアの真珠ダイバーとの共通点を描き出し、世界最大の真珠を探すダイバーの旅を表現した。
■ハーリド・ビン・アブドゥルアズィーズ・アル＝ファーレフ閣下のお言葉
この祝典において、サウジアラビア王国投資大臣および国際博覧会参加運営委員会委員であるハーリド・ビン・アブドゥルアズィーズ・アル＝ファーレフ閣下は次のように述べた。
「サウジアラビア王国の第95回ナショナルデーに際し、我々は国家の結束と進歩、そしてサウジアラビアと日本の70年にわたる強固な友好関係を祝う。この数十年にわたり、両国のパートナーシップは多様化し、両国の経済強化、より緊密な関係の構築、そして共通の利益拡大に貢献してきた。本日万博では、サウジアラビア王国館を通じて、両国民をつなぐ架け橋として、我々の遺産と文化の誇りを共有している。サルマン・ビン・アブドルアジーズ・アール・サウード国王陛下と、ムハンマド・ビン・サルマン・アール・サウード皇太子のリーダーシップのもと、『ビジョン2030』を指針として、サウジアラビアは豊かな未来に向けて邁進している。」
また、駐日サウジアラビア王国大使兼2025年大阪・関西万博サウジアラビア館政府代表のガーズィー・ビン・ファイサル・ビンザグル博士は次のように述べた。
「万博におけるサウジアラビアナショナルデーの祝賀行事は、王国にとって大きな誇りと深い意義を持つ瞬間であり、日本との強固なパートナーシップを示すものである。この記念日は、『ビジョン2030』に基づく変革を示しつつ、我々の過去の本質、現在の意義、そして未来への志を共有する機会である。平和で繁栄し持続可能な未来への共通の志に基づき、パートナーシップを構築し続ける中で、我々は世界の舞台で王国の成果を祝う。」
サウジアラビア王国ナショナルデーは、2025年大阪・関西万博において同館が実施する700以上のプログラムの一つである。サウジアラビア王国館では、「Ahlan Wa Sahlan」「We Are Saudi Arabia」「The Botanist（ARアプリ）」などをはじめ、文化スタジオでの音楽・芸術パフォーマンスなど、10月13日まで多彩なプログラムを展開している。さらに「進化する都市」「持続可能な海」「無限の人間の可能性」「イノベーションの頂点」といった没入型展示空間を通じて、サウジアラビアが世界にもたらす影響を体感することができる。
■2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館
■大阪・関西万博 公式サイト
■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
サウジアラビア王国ナショナルデーには、VIP賓客、国際代表団、メディア関係者、一般の来場者など約2,000名が参列した。式典では、伝統と芸術性を融合させた一連の文化公演が披露され、特にハイライトとなったのは、伝統楽器の生演奏に合わせて踊られるサウジの伝統剣舞「アルダ」であり、強い国家の誇りを表現した。一日を通して参加者は、興奮と学び、発見の旅へと誘われ、万博会場内の様々な場所で繰り広げられる音楽や工芸、過去と現在の伝統芸能の祭典を通じてサウジアラビア文化を体験した。
続けて、満員の観衆はリング下に集結し、サウジアラビアのパレードを楽しんだ。パフォーマーたちはExpoホール・シャインハットを出発し、Expoアリーナ・Matsuriへと向かった。その後、Expoナショナルデーホール・レイガーデンでは、キング・アブドゥルアジズ世界文化センター（イスラ）制作によるサウジアラビア映画『バレーロード』の特別上映が行われた。このイベントでは、イスラの映画プロデューサーであるマジェド・サンマン氏がモデレーターを務め、サウジの学者・演劇監督でありキング・サウード大学准教授、元サウジ文化芸術協会事務局長であるナイフ・ハラフ氏を招いたパネルセッションが開催された。
ナショナルデーの祝祭は、Expoアリーナ・Matsuriでの華やかな夜のエンターテインメントと音楽で幕を閉じた。このコンサートでは「アルダ」のリズムをフィーチャーしつつ、新進サウジアラビアのアーティストのパフォーマンスも交え、伝統と現代の創造性が融合した。また、日本の能楽師とサウジのネイ奏者、日本の太鼓奏者とサウジのサムリ奏者による共演も披露された。イベントのハイライトは、World Expolympics賞で「ベスト・プレゼンテーション賞」にノミネートされたダイナミックな作品「水の物語」のナショナルデー特別版であった。ライブパフォーマンスと没入型プロジェクションマッピングを融合させ、日本の海女とサウジアラビアの真珠ダイバーとの共通点を描き出し、世界最大の真珠を探すダイバーの旅を表現した。
■ハーリド・ビン・アブドゥルアズィーズ・アル＝ファーレフ閣下のお言葉
この祝典において、サウジアラビア王国投資大臣および国際博覧会参加運営委員会委員であるハーリド・ビン・アブドゥルアズィーズ・アル＝ファーレフ閣下は次のように述べた。
「サウジアラビア王国の第95回ナショナルデーに際し、我々は国家の結束と進歩、そしてサウジアラビアと日本の70年にわたる強固な友好関係を祝う。この数十年にわたり、両国のパートナーシップは多様化し、両国の経済強化、より緊密な関係の構築、そして共通の利益拡大に貢献してきた。本日万博では、サウジアラビア王国館を通じて、両国民をつなぐ架け橋として、我々の遺産と文化の誇りを共有している。サルマン・ビン・アブドルアジーズ・アール・サウード国王陛下と、ムハンマド・ビン・サルマン・アール・サウード皇太子のリーダーシップのもと、『ビジョン2030』を指針として、サウジアラビアは豊かな未来に向けて邁進している。」
また、駐日サウジアラビア王国大使兼2025年大阪・関西万博サウジアラビア館政府代表のガーズィー・ビン・ファイサル・ビンザグル博士は次のように述べた。
「万博におけるサウジアラビアナショナルデーの祝賀行事は、王国にとって大きな誇りと深い意義を持つ瞬間であり、日本との強固なパートナーシップを示すものである。この記念日は、『ビジョン2030』に基づく変革を示しつつ、我々の過去の本質、現在の意義、そして未来への志を共有する機会である。平和で繁栄し持続可能な未来への共通の志に基づき、パートナーシップを構築し続ける中で、我々は世界の舞台で王国の成果を祝う。」
サウジアラビア王国ナショナルデーは、2025年大阪・関西万博において同館が実施する700以上のプログラムの一つである。サウジアラビア王国館では、「Ahlan Wa Sahlan」「We Are Saudi Arabia」「The Botanist（ARアプリ）」などをはじめ、文化スタジオでの音楽・芸術パフォーマンスなど、10月13日まで多彩なプログラムを展開している。さらに「進化する都市」「持続可能な海」「無限の人間の可能性」「イノベーションの頂点」といった没入型展示空間を通じて、サウジアラビアが世界にもたらす影響を体感することができる。
■2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館
■大阪・関西万博 公式サイト
■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ