ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤Î¡È´¹¶âÌò¡É¤¬ÄÌÄ¢ÊÒ¼ê¤Ë½é¹ðÇò¡Ö40²¯±ß¤ò¸½¶â²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ä¹Ô¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ö·ï¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆü±Æ¤Î¤³¤¨¡×¤ÎºÇ¿·Æ°²è
¡Ö¡ÚÆÈ¼«¡ÛÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤òÄ¾·â¼èºà¨¡¨¡¡È40²¯±ßÄÌÄ¢¡É¤ò¼ê¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿»ö·ï¤ÎÆâËë¡×¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÉÔÆ°»ºº¾µ½¡ØÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¡Ù¤Ç¡È´¹¶âÌò¡É¤òÃ´¤Ã¤¿A»á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¼èºà¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿ー¹âÌÚ¿ðÊæ»á¤ÎÁ°¤Ç¡¢A»á¤ÏÄÌÄ¢¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«2¥ö·î¤ÇÌó40²¯±ß¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¤½¤Î°ÛÍÍ¤Ê¼ÂÂÖ¤òÊª¸ì¤ëµÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤¬Åìµþ¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ¤ÎÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤ËñÙ¤µ¤ì¡¢Áí³Û55²¯±ß¤ò¼º¤Ã¤¿Ì¤Á¾Í¤Î»ö·ï¡£¤½¤Î°ìÉô¤¬A»á¤Î¸ýºÂ¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌÄ¢¤Ë¤Ï¿ô²¯±ß¤«¤éºÇ¹â16²¯±ß¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬¼¡¡¹¤ÈµÄ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
A»á¤ÏÃ¸¡¹¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÈÄó·È¤·¤ÆÉ´²¿½½¼Ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡È¿·¤·¤¤»ñ¶âÄ´Ã£¤Î·Á¡É¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ·Ú¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ø¤·¤¤¡©¤¤¤äÁ´Á³¡£¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î±äÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¸ýºÂÄó¶¡¤ÏÍê¤Þ¤ì¤Æ°ú¤¼õ¤±¤¿¡ÈÄÌ¾ï¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¡¢
¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤éÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µÁÍý¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¡¢Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Öº¾µ½¤Î¶â¤À¤È¤ÏËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸À¤¤Ä¥¤ë¡£
¡Ö¤â¤·ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤éÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡£·Ù»¡¤Ë´é¤¬Íø¤¯¤ó¤À¤«¤é¡¢¡È¤ª¤¤¡¢¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¤¾¡É¤Ã¤Æ¼ªÂÇ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤È¡¢¾éÃÌ¤á¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÌä¤¦¤Æ¤â¡¢A»á¤Ï½ª»Ï¤Ì¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤«¤ï¤·Â³¤±¡¢³Ë¿´¤Ë¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
A»á¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¤¤¿¡£B»á¤Ç¤¢¤ë¡£¸ýºÂ¤ÎÆþ½Ð¶â¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈà¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£B¤µ¤ó¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎB¤µ¤ó¤â¡ÈÃ¯¤«¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£Ã¯¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤«²ñ¤ï¤»¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
ÄÌÄ¢¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð2Æü´Ö¤Ç¿ôÀéËü±ß¤«¤é1²¯5000Ëü±ß¤¬7²ó¤â°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Û¾ï¤ÊµÏ¿¤¬»Ä¤ë¡£40²¯±ß¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¸½¶â¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ï1¤Ä¤Î»ÙÅ¹¤Ë¿ôÀéËü¤·¤«ÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼¡¡¹¤Ë²ó¤Ã¤Æ²¼¤í¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¶â¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇB»á¤ËÅÏ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¼Â¤Ï¤½¤ÎB»á¤Ï»ö·ïÅö»þ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë¶É¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¡£ÍýÍ³¤Ï¡Öº¾µ½¤Î¥«¥Í¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Êó½·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢A»á¤Ï¤Þ¤¿¤âÛ£Ëæ¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£5Ëü¤«10Ëü¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¤½¤ÎÄøÅÙ¡£Âç¶â¤Ê¤ó¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¤¿¤À¡¢»ö·ïÁ°¤ÎÄÌÄ¢»Ä¹â¤¬¤ï¤º¤«7±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£µð³Û¤Î»ñ¶â¤¬ÁÇ¿ÍÆ±Á³¤ÎÃË¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¿¤À¤ÎÄÌÄ¢¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤ë¡£¤À¤¬¤½¤Î·Ú¤µ¤³¤½¡¢»ö·ï¤Î¿¼Ê¥¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÈÈ³Ê¤ä¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Ìò¤Î°ìÏ¢¤ÎºÛÈ½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤â¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¼ÂÁü¤â¡¢¤Þ¤ÀÌ¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
