¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¡¥Ò¥«¥ëÈãÈ½¤ò¥Ö¥Ã¥¿»Â¤ê¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×ÀïÎ¬²ò¼á¡Ö¤½¤â¤½¤âÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥¤¥â¥È¤Î£×£é£Æ£é¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬£±£¹Æü¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ë¿·µ¬Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¿Íµ¤£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¥Ò¥«¥ë¤¬¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸À¡×¤Ç±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¡¢£µ·î¤Ë¼Â¶È²È¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤È¡Ö¸òºÝ¥¼¥íÆüº§¡×¤òÈ¯É½¡££¹·î£±£´Æü¤Ë¤Ï¡¢£²¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éâµ¤£Ï£Ë¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¡Ý¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹ç°Õ¤ÇÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤ÎÀ¸ò¾Ä¤äÎø°¦´Ø·¸¤òÇ§¤á¹ç¤¦º§°ù´Ø·¸¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬·ã¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤¢¤ó¤ÊÈ¯¸À¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Û¤ÉÆ¬¤è¤«¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤À¤±Æ¬¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¥Ò¥«¥ë¤¬»öÂÖ¤Î¿ä°Ü¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È²ò¼á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢²¶¤Ï²¶¤Ê¤ó¤À¤È¡×¡Ö¥¨¥Ã¥¸¤ò¥Õ¥ë¤Ç¸ú¤«¤»¤¿Êý¤¬¡¢¡È¥Ò¥«¥ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¤è¤ê¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ï¹¹¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡ÖÈà¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð£µ£°£°Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼ÔÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥Ò¥«¥ë¤Î»×¹Í²óÏ©¤ò¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤ÎÈ¯¸À¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ç¡£¤½¤ì¤ò°ìÈÌÅªÌÜÀþ¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¥¯¥½¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍ¤È´¤±¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÃ¡£¤½¤ì¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¥Ö¥ì¤è¤¦¤¬¡¢¤à¤·¤í²¶¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ö¤ò¤è¤ê°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤ÏÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¤¬¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Î¤¤¤¤°¤¤¤ÏÊÌ¤ËµÄÏÀ¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ó¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡¢ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·èÃÇ¤·¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¥ÁÛ¡Ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤µ¤ó¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ÎÏÃ¡×¤È»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î»ö¶È¤ÎÀïÎ¬¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¤Î£Ã£Í¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤·¡£¤Ç¤â¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤¦¤Á¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤â¼ÂºÝ´µ¼Ô¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£ËÍ¤¬¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¤È¸À¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åª¤Ë¤â¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢È¿´¶Çã¤ª¤¦¤¬¥¢¥ó¥Á¤¬½Ð¤è¤¦¤¬¡È²¶¤Ï²¶¤Ê¤ó¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆÍ¤È´¤±´¶¤¬¤¦¤Á¤È¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿