俳優の佐藤健（36）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。Netflixで配信中のドラマ「グラスハート」で共演した町田啓太（35）、菅田将暉（32）、志尊淳（30)との豪華メンバーでの食事会の様子を配信。食欲の旺盛さに驚いた人気女優の名を明かした。

食事会の最中、菅田が「健くん、むっちゃ食うよ」と言い、大食いエピソードを披露。

撮影の帰りに一緒に量が多いことで有名な二郎系ラーメンを食べに行った時に、佐藤は初めて二郎系ラーメンだったため「無茶しないでください。マジでなめすぎだ」と忠告したという。菅田は「普通のラーメン屋に求めているのとは違いますよ。大体普通の並でもさ、みんな、下手したら残すとか。なのに、“野菜、普通に増してください”って言って、プラスご飯も頼んで。俺、この人終わったなと思って。残せる雰囲気じゃないから」と明かした。だが、「ペロリだったから。本当に食べられるんだ、この人って」と言うと、佐藤は「野菜がある方が食べられるんだよ」とサラリと語った。

志尊から「負けたわ、自分より滅茶苦茶食うわ、みたいな人いる？」と聞かれた佐藤は「たくさん食うって言うベクトルなのかわからないけど、肉ってずっと食えないじゃん。特にいい肉って、1枚でいいみたいなのあるじゃん」と話し始め「焼き肉に行った時に、俺も結構、もういいなって時にキラッキラの目で“カルビ追加で注文していいですか？”って言ってきたのは、土屋太鳳」と語った。

菅田も「凄いねえ、体が若いな」と感心していた。