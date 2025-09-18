この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで「【2025年秋最新】Google Geminiの全機能解説！」と題した動画を公開したAI解説YouTuberのミライが、2025年春から夏にかけて急速に進化したGoogleのAIチャットツール「Gemini」の最新動向と機能について詳しく語った。



ミライによれば、「2025年9月中旬の時点でGeminiは最も評価の高いAIモデルの一つである『Gemini 2.5 Pro』が実装されています」と解説。特に「OpenAIのChatGPTに勝るとも劣らない、何でもできるAIプラットフォームに進化しました」とGeminiのパワフルな性能に太鼓判を押した。



動画では、まずGeminiの基本的な使い方やサブスクプランを分かりやすく紹介。Googleアカウントさえあれば無料で利用でき、PC・スマホ問わず使える点、そして「サブスクリプションのプロプラン（月額2,900円）やウルトラプラン（月額36,400円）に加入すれば、AIモデルの利用量や生成可能なコンテンツの幅も大きく広がります」と解説した。



ミライはGeminiに搭載されたAIモデルについて、「ユーザー投票を参考にしたベンチマーク『LMArena』の総合ランキングや、数理・コーディング分野でも長期間1位を誇る性能」と評価。そのほか「画像生成・編集AIモデルの『Nano Banana』（無料ユーザーも利用可）、動画生成AIモデル『Veo 3 Fast』や『Veo 3』（上位有料プランユーザー向け）」の特徴も丁寧に説明した。



続いて「2025年春～夏に実装された注目の新機能」も次々と紹介。「GeminiでMP4動画やMP3・WAV音声ファイルをアップロードし、内容分析や文字起こし、日本語で解説してもらえる」「Nano Bananaは業界最先端レベルの画像生成・編集が簡単にできる」「文章コンテンツをワンクリックでウェブページやインフォグラフィック、クイズ、音声概要に変換可能」など、一気に多機能化が進んでいる現状に言及。さらに「学習モードでは問題を段階的に解決してくれるサポート付き解答も」と新しい試みを高評価した。



ミライは「GoogleはAI分野に全力で取り組んでおり、新しいGeminiやVeo、Nano Bananaのバージョンが出れば即座にGeminiへ実装される」と今後の進化にも期待を寄せる。「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と動画を締めくくった。